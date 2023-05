Der tödliche Motorrad-Unfall bei Heidenheim passierte am Donnerstag, den 04.05.2023, zwischen Sontheim und Gerstetten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Motorradfahrer „deutlich zu schnell“ gefahren sein.

Tödlicher Unfall mit Motorrad bei Heidenheim – Was ist passiert?

In dem Auto waren vier Schwestern im Alter von 81 und 89 Jahren unterwegs – sie blieben unverletzt. Am Steuer des Wagens saß eine 84-jährige Frau. Sie bog mit dem Auto nach links auf eine Landstraße ein. Der Motorradfahrer sei von rechts gekommen und in das Heck des Autos gekracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto bei Heidenheim

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Bei den Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache wurde auch ein Gutachter eingeschaltet. Die Straße blieb längere Zeit gesperrt.

Zwei Motorradfahrer schwerverletzt – Hubschrauber im Einsatz