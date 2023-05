Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dort zum einen ein Auffahrunfall zweier Autos. Dabei wurde der Fahrer des vorausfahrenden Autos schwer, der Fahrer des nachfolgenden Wagens leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Da beide Beteiligten völlig unterschiedliche Angaben machten, gestaltete sich die Aufklärung des Unfallherganges für die Polizisten vor Ort als schwierig. So gab der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs an, dass er vor dem Kreisverkehr am Ortseingang von Senden habe abbremsen müssen. Der Fahrer hinter ihm habe das übersehen und sei auf ihn aufgefahren. Dieser hingegen erzählte, dass der Wagen vor ihm trotz Dunkelheit völlig unbeleuchtet auf der Fahrbahn gestanden sei. Somit habe er einen Zusammenstoß nicht vermeiden können.

Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt und nimmt Zeugenhinweise zum Unfall unter Telefon 07309/9655-0 entgegen.

Autofahrerin verwechselt Pedale

Zur etwa selben Zeit kam es auf der selben Straße etwa einhundert Meter entfernt in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu einem weiteren Unfall. Als eine Autofahrerin ein anderes Auto vor ihr Richtung Vöhringen überholen wollte, erwischte sie statt dem Gaspedal aus Versehen das Bremspedal. Ein LKW-Fahrer hinter ihr konnte deshalb einen Unfall nicht vermeiden und fuhr auf ihren Wagen auf. Dadurch wurde dieser noch auf das vorausfahrende Auto geschoben. Die Frau wurde leicht verletzt, musste allerdings nicht ärztlich versorgt werden. An den drei Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.