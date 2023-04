Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in der Theodor-Heuss-Straße in Reutlingen. Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17.45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen 64-Jährigen, welcher mit seinem Liegerad in Richtung Friedrich-Naumann-Straße unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte seitlich mit dem Wagen der 36-Jährigen und verletzte sich dabei schwer.

Er wurde vor Ort notärztlich vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in eine Klinik verbracht. Am Mercedes der 36-Jährigen dürfte Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden sein. Der Schaden am Fahrrad wird auf 3000 Euro beziffert. Die Unfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.