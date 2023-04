Ein illegales Autorennen am Ostermontag in Ulm endet mit Verletzten, demolierten Autos und rund 90.000 Euro Schaden. Am frühen Morgen des 10.04.2023 lieferten sich zwei Autos in der Blaubeurer Straße in Richtung Kreisverkehr „Blaubeurer Ring“ ein illegales Straßenrennen. Dort gilt Tempo 50 - die Raser fuhren teilweise mit etwa 100 Stundenkilometern. Dies bestätigte ein Mitfahrer des später verunfallten Autos. Der 23-jährige Autofahrer wollte sich mit seinem BMW 3-er wohl mit einem anderen Auto messen. Es könnte sich dabei laut Polizeiinformationen um einen Fiat 500 handeln. Das ist aber nicht sicher.

Drei Autos durch Raser-Unfall am Ostermontag in Ulm beschädigt

Der Fahrer des BMW 3er fuhr ungebremst und viel zu schnell in den Blaubeurer Ring in Richtung Stadtmitte ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Mini-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der BMW auch noch mit einem BMW X3 eines 37-Jährigen kollidierte.

90.000 Schaden nach Raser-Unfall am Blaubeurer Ring

Der Fahrer des Mini wurde bei dem Raser-Unfall am Ostermontag in Ulm leicht verletzt. An den drei beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West war mit 3 Streifenwagen im Einsatz, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Was den Raser nach dem Unfall am Ostermontag in Ulm erwartet

Der Führerschein des Rasers und Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Zudem muss er mit zivilrechtlichen Forderungen rechnen.

Polizei sucht Zeugen nach Raser-Unfall am Blaubeurer-Ring in Ulm

Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlich beteiligten Fiat 500 machen können, eventuell auch selber durch die Fahrweise der Raser gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Ulm-West unter (0731) 188 38 12 zu melden