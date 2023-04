Bei einem Unfall auf der L1068 bei Frankenhardt am Samstagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam der Mann nach ersten Erkenntnissen allein beteiligt von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er starb jedoch kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.