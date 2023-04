Mit Blaulicht und hohem Tempo düsen mehrere Polizeiautos am Freitagvormittag (21.4.) über die B28 und die B10 durch Ulm und Neu-Ulm. Sie verfolgen einen Autofahrer, der sich einer Kontrolle entziehen will. Der 19-Jährige war am Tag des europaweiten „Speedmarathons“, an dem die Polizei auch im Raum Ulm verstärkt Kontrollen durchführt , deutlich zu schnell unterwegs: Auf der B10 bei Jungingen, wo Tempo 70 erlaubt ist, raste er mit 100 km/h.