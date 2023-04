Drei Streifenwagen schießen am Freitagvormittag, 21. April, mit Blaulicht auf der B28 in Richtung Senden. Der Grund: Eine Verfolgungsjagd. Ein Autofahrer hatte versucht sich einer Kontrolle am Bismarckring in Ulm zu entziehen. Doch schon nach 13 Minuten – um 9:52 Uhr – endet seine Flucht. Der M...