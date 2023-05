Autofahrer müssen aktuell auf der A81 zwischen Ludwigsburg und Stuttgart mehr Zeit einplanen. Grund dafür ist ein Tanklastwagen, der am Freitagmorgen (05.05.2023) von Ludwigsburg aus kommend, auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen umkippte. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Das Fahrzeug liege auf der Mittelleitplanke und blockiere damit mehrere Spuren.

Nach Unfall auf der A81: Autobahn zeitweise gesperrt

Die Autobahn wurde in der Folge kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, mittlerweile wurde die Sperrung teilweise wieder aufgehoben. Momentan sind die linke und mittlere Spur der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, die rechte Spur und der Standstreifen allerdings wieder befahrbar. In Fahrtrichtung Heilbronn ist zurzeit die linke Spur gesperrt, weil der Lastwagen auch auf die Gegenfahrbahn ragt.

Ein Kran sei inzwischen auf dem Weg zur Unfallstelle, um den Lastwagen zu bergen. „Für die Bergung müssen gegebenenfalls weitere Spuren gesperrt werden“, sagte die Sprecherin weiter. Pendlern empfiehlt die Polizei, den Abschnitt zu umfahren oder mehr Zeit einzuplanen. Die Räumung werde noch dauern.

Unfall auf der A81 bei Stuttgart: Fahrer verliert Kontrolle

In einer ersten Meldung berichtete die Polizei, dass der Lastwagenfahrer gegen 8.15 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, als er bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Gründe dafür sind noch nicht bekannt (Stand: 10:15 Uhr). Der LKW, mit einer lackartigen Substanz beladen, kippte daraufhin um und kam auf der Mittelplanke zum Liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge war auch mindestens ein Auto an dem Unfall beteiligt. Verletzt wurde aber offenbar niemand.