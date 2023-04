Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Göppingen ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Was ist passiert? Ein 26-jähriger Mann befuhr laut Polizeibericht gegen 3.30 Uhr die Eichertstraße in Richtung Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes-AMG, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Brückenpfeiler.

Unfall in Göppingen: Ersthelfer retten Fahrer, Beifahrer tot

Hierbei zog sich der Unfallfahrer schwere Verletzungen zu, konnte jedoch von Ersthelfern aus dem Mercedes geborgen werden, bevor dieser in Flammen aufging und vollständig zu einem Wrack ausbrannte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Wie schnell der AMG-Fahrer fuhr, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Details zum Unfallhergang werden noch geklärt, dazu wurde ein technischer Sachverständiger hinzugezogen. Die Sperrung der Straße und die Unfallaufnahme dauerten stundenlang an.