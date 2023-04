Wie die Polizei mitteilt, kam eine 31-Jährige mitsamt zwei Begleiterinnen gegen 0.28 Uhr am Bahnhof in Salach an. Nachdem sie den Zug verlassen hatten, unterhielten die Damen sich noch lautstark am Bahnsteig Gleis 1. Eine bislang unbekannte fünfköpfige Männergruppe auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig wurde auf die Diskussion aufmerksam und mischte sich in das Gespräch ein.

Männer schlagen und treten unvermittelt auf Frau ein

Nachdem die Frauen sie darauf hingewiesen hatten, dass sie sich raushalten sollen, rannten die Männer über die Bahngleise zu ihnen. Einer der Täter zog unvermittelt einen Teleskopschlagstock und schlug gezielt auf den Kopf der 31-Jährigen ein. Die anderen Männer schlugen und tritten ebenfalls auf die Frau ein. Nachdem eine Zeugin über Notruf die Polizei verständigte, flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Das Opfer musste in eine Klinik gebracht werden.

Der Haupttäter wird als Mann mit schwarzen Locken beschrieben, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Zudem trug er eine dunkle Steppweste. Das Polizeirevier Eislingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.