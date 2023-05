Acht Promipaare ziehen in das wohl berühmteste Haus Bocholts ein. Auf engstem Raum müssen sie zusammenleben und messen sich regelmäßig in herausfordernden Challenges. Das kann nur eins bedeuten: Die achte Staffel von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL wird momentan gedreht. Auch diesmal kämpfen die Promis um den Titel „DAS Promipaar 2023“ und um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wer ist dabei? Vom Partyschlagersänger über Schauspieler bis zur absoluten TV-Ikone ist im diesjährigen Cast alles dabei. Wir stellen euch die Kandidaten und Kandidatinnen vor.

Die Kandidaten vom „Sommerhaus der Stars“ 2023 im Überblick

Acht Promipaare stellen sich der Herausforderung und ziehen ins berühmt-berüchtigte Landhaus ein. Wer die 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 8 sind, seht ihr hier auf einen Blick:

Schauspieler-Paar Eric Stehfest und Edith Stehfest

und Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

und Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr

und Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

und TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan

und Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone

und „Dschungelkönig“-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic

und Soap-Darsteller Pia Tillmann und Zico Banach

Wer sind die Teilnehmer von Staffel 8?

Vielen dürfte nicht jeder Name aus der Liste etwas sagen. Neben TV-Ikone Claudia Obert oder GZSZ-Star Eric Stehfest sorgen die Namen anderer Kandidaten und Kandidatinnen für große Fragezeichen. Wir klären auf, wer da eigentlich im „Sommerhaus“ ist.

Eric Stehfest und Edith Stehfest

Eric Stehfest dürfte vielen noch aus der Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein Begriff sein. Dort spielte er rund sechs Jahre lang Chris Lehmann. Darüber hinaus war er in anderen TV-Shows zu sehen, unter anderem „Let‘s Dance“. Seine Frau Edith ist ebenfalls Schauspielerin.

Edith und Eric Stehfest

© Foto: RTL

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Reality-TV-Fans dürften Maurice Dziwak und Ricky Raatz bekannt sein. Beide nahmen bereits an den Formaten „Love Island“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“ teil.

Ricarda „Ricky“ Raatz und Maurice Dziwak

© Foto: RTL

Claudia Obert und Max Suhr

Sie ist längst TV-Kult: Unternehmerin Claudia Obert wurde durch diverse TV-Auftritte und ihre Sprüche bekannt. Nach Formaten wie „House of Love“ und „Kampf der Realitystars“ wagt sie jetzt das Abenteuer Bocholt mit ihrem 37 Jahre jüngeren Partner Max Suhr.

Claudia Obert und Max Suhr

© Foto: RTL

Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

Auch diese beiden sind wohl eher treuen Reality-TV-Zuschauern ein Begriff: Aleks Petrovic war bereits in diversen Shows dabei: „Love Island“, „Are You The One?“, „Ex on the Beach“, „Couple Challenge“ und zuletzt „Temptation Island VIP“. In letzterem Format lernte er auch Vanessa Nwattu kennen, die dort als Verführerin antrat – offensichtlich mit Erfolg.

Vanessa Nwattu und Aleksandar „Aleks“ Petrovic

© Foto: RTL

Walentina Doronina und Can Kaplan

Und noch ein Promi aus der Reality-Kiste: Walentina Doronina nahm 2020 an „Ex on the Beach“ teil. Es folgten Shows wie „Are You The One? – Reality Stars in Love“ und „Couple Challenge“. Seit 2022 ist sie mit Unternehmer Can Kaplan liiert.

Walentina Doronina und Can Kaplan

© Foto: RTL

Tim Toupet und Carina Crone

Von Malle nach Bocholt: Partyschlagersänger Tim Toupet wechselt mit seiner Partnerin Carina Crone von der Bühne ins Landhaus. Die beiden lernten sich im Format „Schlager sucht Liebe“ kennen. Sie ist ebenfalls Sängerin.

Carina Crone und Tim Toupet

© Foto: RTL

Justine Dippl und Arben Zekic

Dieses Paar dürfte vermutlich den wenigsten etwas sagen: Justine Dippl ist die Ex-Frau von „Dschungelkönig“ und Sänger Joey Heindle. Über ihren aktuellen Partner Arben Zekic ist nicht viel bekannt. Die beiden sind seit August 2022 Eltern einer Tochter.

Justine Dippl und Arben Zekic

© Foto: RTL

Pia Tillmann und Zico Banach

Pia Tillmann und Zico Banach sind beide Soap-Darsteller. Die „Köln 50667“-Stars machten ihre Beziehung im Juli 2022 öffentlich. Banach dürfte zudem noch einigen als Kandidat von „Die Bachelorette“ 2021 und „Bachelor in Paradise“ 2021 bekannt sein.