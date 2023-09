„Sommerhaus der Stars“ öffnet auf RTL bereits zum achten Mal seine Tore. In diesem Jahr wagt auch Schauspielerin Pia Tillmann die Herausforderung des Trash-Formats und zieht gemeinsam mit ihrem Freund Dasöffnet auf RTL bereits zum achten Mal seine Tore. In diesem Jahr wagt auch Schauspielerindie Herausforderung des Trash-Formats und zieht gemeinsam mit ihrem Freund Zico Banach in die legendäre Promi-WG.

Mit welchem Scripted-Reality-Soap-Format die Schauspielerin bekannt wurde und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, verraten wir euch hier im Porträt.

Pia Tillmann im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Pia Tillmann gibt es hier im Überblick:

Name : Pia Tillmann

: Pia Tillmann Geburtstag : 30.12.1985

: 30.12.1985 Größe: 171 cm

171 cm Wohnort: Köln

Köln Partner: Zico Banach

Zico Banach Kind: einen Sohn

einen Sohn Beruf : Schauspielerin

: Schauspielerin Instagram: @piatillmann

Pia Tillmann nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel

„Das Sommerhaus der Stars“ ist nicht die erste Reality-Show, an der Pia mitwirkt. Bereits 2021 war die Schauspielerin Teil des TV-Experiments „Promi Big Brother“ – allerdings nicht als Teilnehmerin, sondern als Moderatorin. Nun wagt sie selbst den Umzug in eine Promi-WG und zieht mit Partner Zico nach Bocholt.

Wer ist Pia Tillmanns Partner?

Pia Tillmann ist seit 2022 mit dem TV-Darsteller Zico Banach in einer Beziehung. In der Vergangenheit war die Schauspielerin mit Steffen Donsbach verheiratet, der ebenfalls Schauspieler in Scripted-Reality-Formaten ist. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn.

Bei Pia und Zico wurde aus gespielter Liebe echte Gefühle

Die Kennenlerngeschichte von Pia Tillmann und ihrem aktuellen Freund Zico Banach könnte aus einem Drehbuch stammen: 2022 stößt Zico als neuer Seriencharakter zum „Köln 50667“-Cast hinzu. Er spielt den Verlobten von Meike Weber, Pias Rolle in der Serie. So kommen sich die beiden am Set näher und aus den gespielten Emotionen werden echte Gefühle. 2022 machen die beiden Reality-Stars ihre Beziehung öffentlich. Heute leben die beiden mit ihren drei Hunden und Pias Sohn aus erster Ehe in Köln.

Pia Tillmann spielte bei „Berlin Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ mit

Erstmals vor der Kamera stand die Schauspielerin bereits 2003 in der Fernsehserie „Das Jugendgericht“. Bekannt wurde Pia durch ihre Darstellung der WG-Mitbewohnerin Meike Weber in der Scripted-Reality-Soap „Berlin – Tag & Nacht“. In der Serie, die auf RTL2 läuft, spielte sie von 2011 bis 2015 mit. Gleichzeitig war sie auch im Serien-Pendant „Köln 50667“ zu sehen. Weitere TV-Auftritte in Formaten wie „Dahoam is Dahoam“ oder „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ folgten. 2016 brachte die Schauspielerin eine eigene Single mit dem Titel „Der beste Moment“ heraus.

Ist Pia Tillmann auf Instagram?

Pia Tillmann hat einen öffentlichen, verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr rund 500.000 Follower (Stand: September 2023). Hier teilt sie humorvolle Einblicke in ihren Beziehungs- und Schauspielerinnen-Alltag.

Wie hoch ist Pia Tillmanns Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblinge verdienen. Als Darstellerin in den verschiedensten TV-Formaten dürfte Pia Tillmann sicher den ein oder anderen Euro verdient haben. Doch zur konkreten Höhe ihres Vermögens gibt es keine offiziellen Informationen.