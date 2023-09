ist eine deutsche, die im Vorjahr durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Temptation Island VIP“ bekannt wurde. Dort traf sie auch ihren aktuellen Freund Aleksandar „Aleks“ Petrovic . Jetzt wagen die beiden ein gemeinsames TV-Abenteuer und ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL.

Eingefleischten Trash-TV-Fans dürfte Vanessa bekannt sein. Doch alle anderen fragen sich gewiss, wer die Kandidatin eigentlich ist. Wir haben sie für euch genauer unter die Lupe genommen.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Vanessa Nwattu auf einen Blick:

Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel. In Bocholt will Vanessa gemeinsam mit Aleks beweisen, „dass wir ein Paar sind“.