Alexsandar „Aleks“ Petrovic ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller, der seit 2019 regelmäßig in Shows wie „Love Island“, „Are You The One?“, oder „Temptation Island VIP“ zu sehen ist. Bei Letzterer traf er auch seine aktuelle Freundin ist ein deutscher, der seit 2019 regelmäßig in Shows wie „Love Island“, „Are You The One?“, oder „Temptation Island VIP“ zu sehen ist. Bei Letzterer traf er auch seine aktuelle Freundin Vanessa Nwattu . Jetzt wagen sie ein gemeinsames TV-Abenteuer und ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL.

Auf dem Bildschirm kennt man Aleks mittlerweile. Doch wie tickt er privat? Woher kommt er? Aus welchen Shows kennt man ihn? Wir haben den Realitystar genauer unter die Lupe genommen.

Aleks Petrovic im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Aleks auf einen Blick:

Name: Aleksandar Petrovic

Aleksandar Petrovic Spitzname: Aleks

Aleks Beruf: Reality-TV-Darsteller, Fitness-Coach

Reality-TV-Darsteller, Fitness-Coach Geburtstag: 02.03.1991

02.03.1991 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Größe: 1,84 m

1,84 m Partnerin: Vanessa Nwattu

Vanessa Nwattu Ex-Freundin: Christina Dimitriou

Christina Dimitriou Instagram: aleks_petrovic1

Aleks nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Aleks und seine Freundin Vanessa sind hoch motiviert. Er kündigt an: „Wir werden 110% geben!“ Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel. Aleks und seine Freundin Vanessa sind hoch motiviert. Er kündigt an: „Wir werden 110% geben!“

Wer ist Aleks‘ Freundin?

Christina Dimitriou zusammen. Doch in der Show „Temptation Island VIP“ betrog er diese mit der Verführerin Juni 2022 gehen die beiden nun als Paar durchs Leben. Sie leben in einer gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf. Aleks war nach seiner Teilnahme an der ersten Staffel von „Ex on the Beach“ mit der Reality-TV-Darstellerinzusammen. Doch in der Show „Temptation Island VIP“er diese mit der Verführerin Vanessa Nwattu . Seitgehen die beiden nun als Paar durchs Leben. Sie leben in einer gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf.

So ist Aleks aufgewachsen

Aleks wurde am 02.03.1991 in Mülheim an der Ruhr geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sieben Jahre lang war er Teilhaber einer Kfz-Werkstatt, bis er sich schließlich für ein Studium an der Hochschule Ruhr West entschied. Dort studierte er im Bachelor „Applications Engineer“. Seit 2019 ist er in mehreren deutschen Reality-TV-Sendungen zu sehen gewesen.

Aleks nahm an „Love Island“ 2019 teil

Aleks‘ TV-Karriere begann 2019 in der RTL2-Datingshow „Love Island“. Hier suchte er zum ersten Mal im Fernsehen nach der großen Liebe. Unter den Teilnehmerinnen gefiel ihm vor allem Dijana Cvjetic, mit der er sich auch „vercouplete“. Da sich die beiden jedoch kurz vor dem Finale heftig stritten, gingen sie lieber getrennte Wege.

Aleks suchte bei „Are You The One?“ sein „Perfect Match“

ersten Staffel von „Are You The One?“ teil. Hier geht es darum, sein von Experten errechnetes „Perfect Match“ zu finden. Aleks flirtete vor allem mit Madeline „Maddi“ Henderson, mit der es auch schnell ans Eingemachte ging. Die beiden merkten jedoch, dass sie nicht füreinander bestimmt sind. Laut den Experten war Aleks‘ „Perfect Match“ Reality-TV-Darstellerin Nachdem Aleks‘ erster Versuch, die große Liebe im Fernsehen zu finden, scheiterte, gab er dem Glück eine weitere Chance und nahm an dervonteil. Hier geht es darum, sein von Experten errechnetes „Perfect Match“ zu finden. Aleks flirtete vor allem mit, mit der es auch schnell ans Eingemachte ging. Die beiden merkten jedoch, dass sie nicht füreinander bestimmt sind. Laut den Experten war Aleks‘ „Perfect Match“ Reality-TV-Darstellerin Laura Morante. Da die beiden keine gegenseitige Anziehung spürten, wurden sie nur gute Freunde.

Aleks war ein Teil der ersten Stunde von „Ex on the Beach“

„Ex on the Beach“ versucht, offene Rechnungen zwischen Exen zu klären. Das Problem nur: Zwischen Maddi und Aleks waren die Fronten schon längst geklärt. Aleks nutzte die Sendung, um die Ex-„Temptation Island“-Teilnehmerin Die Showversucht, offene Rechnungen zwischen Exen zu klären. Das Problem nur: Zwischen Maddi und Aleks waren die Fronten schon längst geklärt. Aleks nutzte die Sendung, um die Ex-„Temptation Island“-Teilnehmerin Christina Dimitriou besser kennenzulernen. Schon vor der Show folgten sich die beiden auf Instagram. Sie verließen „Ex on the Beach“ als Paar.

Aleks wagte die „Couple Challenge“

Die erste Staffel von „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ lief Ende 2020. Auch hier nahm Aleks teil. Diesmal war er nicht allein unterwegs, sondern hatte seine damalige Freundin Christina Dimitriou an seiner Seite. Die beiden setzten sich gegen fast alle anderen Paare durch, doch letztendlich reichte es nur für den zweiten Platz.

Aleks betrog seine Ex-Freundin bei „Temptation Island VIP“

Das ehemalige Paar sah man noch in einer weiteren RTL-Show – „Temptation Island VIP“. 2022 nahmen die beiden an der dritten Staffel teil, da Aleks Christina beweisen wollte, dass sie ihm bedingungslos vertrauen kann. Doch schon am ersten Tag in der Verführerinnen-Villa zeigte sich, dass er ein Auge auf Single-Frau Vanessa geworfen hat. Die beiden verbrachten viel Zeit gemeinsam. Im Laufe der Staffel zeichnete sich immer mehr ab, dass die Beziehung zwischen Aleks und Christina den Treuetest nicht überstehen würde. Und genau das geschah: Aleks verliebte sich in Vanessa und verließ mit ihr die Sendung.

Hat Aleks Petrovic einen Instagram-Account?

Aleks hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen mehr als 182.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt er sich gerne beim Training. Dabei sind oberkörperfreie Bilder schon beinahe Pflicht. Aber auch seine Freundin Vanessa ist häufig in seinen Posts zu sehen.

Wie hoch ist Aleks‘ Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblinge verdienen. Durch seine zahlreichen TV-Shows hat Alex gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Über die genaue Höhe seines Vermögens gibt es jedoch keine offiziellen Informationen.