Kandidaten wird im „Dschungelcamp“-Ersatz Christina Dimitriou ist bei dem neuen Format von RTL mit dabei. Wir stellen euch Christina Dimitriou im Porträt vor. Die Gruppe der Kandidatinnen undwird im „Dschungelcamp“-Ersatz „Die große Dschungelshow“ sicher für Unterhaltung sorgen. Auchist bei dem neuen Format vonmit dabei. Wir stellen euch Christina Dimitriou imvor.

Christina Dimitriou Steckbrief: Alter, Herkunft, Sternzeichen

Wer ist Christina Dimitriou? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Christina Dimitriou

Alter: 29

Geburtstag: 2. Januar 1992

Sternzeichen: Steinbock

Geburtsort: Dortmund

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Herkunft ihrer Eltern: Griechenland

Ausbildung und Werdegang von Christina Dimitriou

Mit 17 hat Christina eine Ausbildung im Kosmetikbereich absolviert. Dann zog es sie in das Heimatland ihrer Eltern nach Griechenland. Drei Jahre lang hat sie dort als Make-Up-Artist und Hairstylistin gearbeitet.

Mit 21 kam sie wieder zurück nach Deutschland und arbeitete weiterhin selbstständig bis sie in den Einzelhandel wechselte. Außerdem unterzog sie sich seit ihrer Rückkehr mehreren Schönheitsoperationen.

„Temptation Island“ und Co: Christina Dimitriou im TV

Der Karrierewechsel zum TV hat sie mit 26 Jahren gemacht. Sie nahm an der Datingshow „Temptation Island“ teil und erlange damit Trash-TV-Stardom. Danach nahm sie an „Ex On The Beach“ teil und aktuell ist noch beim TVNow-Format „Couple Challenge“ zu sehen. Ab dem 15. Januar ist Dimitriou Kandidatin bei „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow.“

Die 27-Jährige ist sehr selbstsicher: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gebe ich alles, um es auch zu erreichen. Ich werde alle rasieren.“

Christina Dimitriou auf Instagram