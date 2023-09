Eric Stehfest ist ein deutscher Schauspieler und Autor, der vor allem durch seine Rolle in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt geworden ist. In den darauffolgenden Jahren konnte man ihn außerdem in Fernsehshows wie „Let’s Dance“ und „Dancing on Ice“ sehen. Heutzutage bewundert man ihn für seine Offenheit gegenüber dem Thema Sucht. Seinen nächsten Fernsehauftritt hat er im September 2023, denn dann nimmt er zusammen mit seiner Frau Edith Stehfest an der achten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Wie der Schauspieler privat tickt, wer die Frau an seiner Seite ist und was ihr sonst noch über ihn wissen müsst, verraten wir euch hier.

Eric Stehfest im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Eric Stehfest auf einen Blick:

Name: Eric Stehfest

Eric Stehfest Beruf: Schauspieler, Autor, Künstler

Schauspieler, Autor, Künstler Geburtstag: 6. Juni 1989

6. Juni 1989 Größe: 1,81 m

1,81 m Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Dresden

Dresden Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet mit Edith Stehfest

verheiratet mit Edith Stehfest Kinder: einen Sohn (Aaron Amadeus) und eine Tochter (Aria Litera)

einen Sohn (Aaron Amadeus) und eine Tochter (Aria Litera) Instagram: ericstehfest

Eric Stehfest nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

Staffel 8 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 19. September 2023 wieder acht prominente RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel und 50.000 Euro Siegprämie. Wer wird „DAS Promipaar 2023“? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. Einer der Teilnehmer ist der Schauspieler Eric Stehfest. Zusammen mit seiner Frau Edith Stehfest wagt er die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel undSiegprämie.

Eric Stehfest: Das ist seine Frau Edith

Eric Stehfest hat die Sängerin und Schauspielerin Edith Stehfest, die unter dem Künstlernamen Lotta bekannt ist, im November 2015 geheiratet. Daraufhin wurde im April 2016 ihr gemeinsamer Sohn Aaron geboren. Etwa fünf Jahre später, im Januar 2021, folgte Tochter Aria, welche das Familienglück vervollständigte. In der RTL+-Doku „Eric gegen Stehfest: In Therapie“ erzählte der Schauspieler, dass eine Vaterrolle einzunehmen ihm schwerfällt. Grund dafür ist seine eigene schwierige Kindheit, denn er selbst wuchs ohne Vater auf. In den ersten Lebensjahren seines Sohnes musste er immer wieder gegen die Versuchung, zu flüchten und seine Familie zurückzulassen, ankämpfen und auch heutzutage mache ihm das Konstrukt „Familie“ immer noch Angst.

Eric Stehfest wurde durch GZSZ bekannt

Von 2014 bis 2019 spielte Eric Stehfest die Hauptrolle Chris Lehmann in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seine Rolle bei GZSZ war sehr facettenreich. Während Chris als DJ tätig war, verdiente er sich nebenbei als Kleinkrimineller etwas Geld dazu. Die Folge davon war, dass er sich nur wenig aus Konsequenzen und Gesetzen machte. Außerdem war Chris linksextrem und oft bereit, für seine sozialen Ziele über Grenzen zu gehen.

2019 verließ Eric Stehfest GZSZ, nachdem seine Rolle Chris bei einem Einbruch in eine Explosion geraten war. Alle glaubten, er sei tot, jedoch gelangte sein Diebesgut kurze Zeit später an die Öffentlichkeit, was die Frage offen ließ, ob er vielleicht doch überlebt hat.

Weitere Shows mit Eric Stehfest: „Dschungelcamp“, „Let’s Dance“ & Co.

Eric Stehfest hat in den vergangenen Jahren bereits an zahlreichen TV-Formaten teilgenommen. Im Jahr 2016 war er in der neunten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ zu sehen. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Oana Nechiti belegte er dort den vierten Platz.

Etwa drei Jahre später, im November 2019, tanzte der Schauspieler daraufhin in der zweiten Staffel der RTL-Show „Dancing on Ice“. Stehfest und seine Eiskunstlaufpartnerin Amani Fancy belegten dort den ersten Platz. Im Finale der Show gab er schließlich an, sich fortan aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

„Unbreakable – Wir machen dich stark“ teil. An der Seite von neun weiteren Kandidaten, wie zum Beispiel Im November 2021 meldete er sich dann zurück und nahm an der RTL-Showteil. An der Seite von neun weiteren Kandidaten, wie zum Beispiel Hardy Krüger jr. und Christian Kahrmann , machte er darin eine Reise zu sich selbst.

Zuletzt war er in der 15. Staffel vom „Dschungelcamp“ zu sehen. Darin verhielt er sich zunächst unauffällig, bis er die Durchführung einer Prüfung verweigerte und sich dadurch bei seinen Mit-Campern unbeliebt machte. Trotz allem reichte es für ihn am Ende für den zweiten Platz.

Eric Stehfest: Das sind seine Bücher

Seit 2017 ist Eric Stehfest neben der Schauspielerei auch als Autor tätig. Im März 2017 veröffentlichte er seinen Debütroman „9 Tage wach“. Das Buch handelt von seiner Jugend, in welcher er jahrelang von der Partydroge Crystal Meth abhängig war. Er berichtet darin nicht nur von seiner Zeit in der Drogenszene, sondern auch über den schwierigen Entzug und ein jahrelanges Doppelleben. Stehfests Roman „9 Tage wach“ wurde 2020 verfilmt.

Im September 2020 folgte dann die Veröffentlichung seines zweiten Romans „Rebellen lieben laut“, welchen er gemeinsam mit seiner Frau Edith geschrieben hat. Auch in der Fortsetzung von „9 Tage wach“ werden Themen wie eine zerrüttete Kindheit, Drogenkonsum und Entzüge thematisiert. Außerdem erzählt das Paar hier über seine Liebe und wie die beiden es schlussendlich geschafft haben, zu sich selbst zu finden.

Eric Stehfest war drogenabhängig

Den ersten Kontakt mit Drogen hatte Eric Stehfest schon recht früh, erzählt er in seiner Biografie „9 Tage wach“. Mit 13 Jahren fing er an Gras zu rauchen, mit 14 Jahren nahm er zum ersten Mal Crystal Meth. In seiner Jugend wollte der Schauspieler nur eines: in Clubs feiern. Seiner Meinung nach wirkte er durch die Drogen reifer und stärker. Zudem machte es ihm Spaß, weshalb er keinen Grund sah, aufzuhören.

Stehfests Drogenabhängigkeit hielt zehn Jahre an, bis er seinen Tiefpunkt erreichte: Er war neun Tage wach. Eingesperrt in seiner eigenen Wohnung, schrieb er dann einen Abschiedsbrief. Dies brachte den Schauspieler damals schließlich zum Umdenken. Er wollte etwas an seinem Leben verändern und begann eine Therapie und einen kalten Entzug. Diesen überstand er, sodass er heutzutage clean ist.

Hat Eric Stehfest einen Instagram-Account?

Eric Stehfest hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 177.000 Fans (Stand: September 2023). Diesen gewährt er oftmals Einblicke in sein Privatleben, indem er Bilder mit seiner Frau und auch mit seinen Kindern veröffentlicht. Hin und wieder macht er jedoch auch Werbung für seine Filme. Außerdem möchte er mit vielen seiner Bildunterschriften seinen Followern Mut machen.

Wie hoch ist das Vermögen von Eric Stehfest?

Eric Stehfest hat in den vergangenen Jahren an zahlreichen TV-Shows teilgenommen. Zudem ist er seit 2013 als Schauspieler tätig. So hat er gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch sein Vermögen tatsächlich ist, ist aktuell jedoch nicht offiziell bekannt.