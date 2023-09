Edith Stehfest ist eine deutsche Sängerin und Schauspielerin, die ihre Songs unter dem Künstlernamen „Lotta Laut“ veröffentlicht. In den vergangenen Jahren wurde sie jedoch vor allem als Frau des Schauspielers „Sommerhaus der Stars“ teil. ist eine deutscheund, die ihre Songs unter dem Künstlernamen „Lotta Laut“ veröffentlicht. In den vergangenen Jahren wurde sie jedoch vor allem als Frau des Schauspielers Eric Stehfest einem breiteren Publikum bekannt. Im September 2023 feiert sie nun ihre Reality-TV-Premiere, denn sie nimmt zusammen mit ihrem Mann an der achten Staffel vonteil.

Wie die Sängerin privat tickt, wer der Mann an ihrer Seite ist und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, verraten wir euch hier.

Edith Stehfest im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Edith Stehfest auf einen Blick:

Name: Edith Stehfest

Edith Stehfest Künstlername: Lotta Laut

Lotta Laut Beruf: Sängerin, Schauspielerin

Sängerin, Schauspielerin Geburtstag: 08. August 1995

08. August 1995 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Leipzig

Leipzig Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet mit Eric Stehfest

verheiratet mit Eric Stehfest Kinder: einen Sohn (Aaron Amadeus) und eine Tochter (Aria Litera)

einen Sohn (Aaron Amadeus) und eine Tochter (Aria Litera) Instagram: edithstehfest

Edith Stehfest nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

Staffel 8 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 19. September 2023 wieder acht prominente RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel und 50.000 Euro Siegprämie. Wer wird „DAS Promipaar 2023“? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. Eine der Teilnehmerinnen ist die Sängerin Edith Stehfest. Zusammen mit ihrem Mann Eric Stehfest wagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel undSiegprämie.

Edith Stehfest: Das ist ihr Mann Eric

November 2015 geheiratet. Im Jahr 2019 erzählte Letzterer im Interview mit der „Bild“, dass die beiden eine offene Ehe führen, in der sie sich nicht einengen wollen. Im April 2016 folgte dann die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Aaron. Etwa fünf Jahre später, im Januar 2021, folgte Tochter Aria, welche das Familienglück vervollständigte. Edith Stehfest spricht zudem offen über ihre Bissexualität. Edith Stehfest hat den Schauspieler und Autor Eric Stehfest imgeheiratet. Im Jahr 2019 erzählte Letzterer im Interview mit der „Bild“, dass die beiden eineführen, in der sie sich nicht einengen wollen. Im April 2016 folgte dann die Geburt ihres gemeinsamen. Etwa fünf Jahre später, im Januar 2021, folgte, welche das Familienglück vervollständigte. Edith Stehfest spricht zudem offen über ihre

Edith Stehfest: So startete ihre Karriere als Sängerin

Die Musik wurde Edith Stehfest in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter der Musikerin Pia. Außerdem haben ihre Eltern ihre musikalische Begabung bereits früh gefördert, indem sie die Blockflöte lernte und Gitarren- sowie Klavierunterricht bekam. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie dann ihr erstes Album „EXIT“ unter dem Künstlernamen „Lotta Laut“. Kurze Zeit später wurde sie in der Kategorie „Beste Interpretin“ für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Im Jahr 2020 gründete sie schließlich zusammen mit ihrem Mann Eric Stehfest sowie Jeremias Koschorz und Bernhard Range die Band „ESOHES“, die kurz daraufhin jedoch wieder aufgelöst wurde. Zwei Jahre später veröffentlichte Edith Stehfest die zwei neuen Singles „Laut“ und „Hardcore“. Zuletzt erschien die Single „Regenbogenbraut“.

Edith Stehfest: Das ist ihr Buch „Rebellen lieben laut“

Nachdem ihr Mann Eric im Jahr 2017 sein Debütroman veröffentlicht hatte, wirkte Edith Stehfest bei der Fortsetzung von diesem mit. Das gemeinsame Buch des Paares erschien im September 2020 unter dem Namen „Rebellen lieben laut“. In diesem werden, genau wie in dem Vorgänger „9 Tage wach“, Themen wie eine zerrüttete Kindheit, Drogenkonsum und Entzüge thematisiert. Außerdem erzählt das Paar hier über seine Liebe und wie die beiden es schlussendlich geschafft haben, zu sich selbst zu finden.

Edith Stehfest war drogenabhängig

In ihrem Roman „Rebellen lieben laut“ berichtet Edith Stehfest davon, dass sie bereits früh Verbindungen in die Leipziger Techno-Szene hatte und dadurch erstmalig mit Drogen in Kontakt kam. Dies hatte zur Folge, dass sie mehrere Jahre unter anderem von Crystal Meth abhängig war. Weiter schreibt sie, dass ihr Mann Eric Stehfest sie dazu brachte, einen Drogenentzug erfolgreich durchzustehen.

In dem TV-Format „#VOXStimme“ berichtete Edith Stehfest im September 2021 darüber hinaus, wie sie davon erfahren hat, dass sie im Alter von 17 Jahren vergewaltigt wurde, nachdem man ihr K.o.-Tropfen verabreicht hatte. Erst sechs Jahre später erfuhr Edith von der Tat, denn die Polizei meldete sich bei ihr und zeigte ihr eine Videoaufnahme davon. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie aufgrund der K.o.-Tropfen keinerlei Erinnerung an das Geschehene. 2020 kam es schließlich zu einem Prozess, bei dem ihr Peiniger zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt wurde. Heutzutage will Edith Stehfest anderen Opfern von sexueller Gewalt Mut machen und ruft sie dazu auf, „gemeinsam laut zu sein“.

Hat Edith Stehfest einen Instagram-Account?

Edith Stehfest hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell etwas mehr als 50.000 Fans (Stand: September 2023). Diesen gewährt sie häufig Einblicke in ihr Familienleben mit Eric Stehfest. Hin und wieder macht sie jedoch auch Werbung für ihre neuen Songs.

Wie hoch ist das Vermögen von Edith Stehfest?

Edith Stehfest ist seit vielen Jahren als Sängerin und Schauspielerin aktiv. So hat sie sicher den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch ihr Vermögen ist, ist aktuell jedoch nicht offiziell bekannt.