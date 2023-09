Can Kaplan ist eigentlich ein deutscher Unternehmer, aber für seine Verlobte ist eigentlich ein deutscher, aber für seine Verlobte Walentina Doronina traut er sich jetzt in die Welt des Reality-TVs. Nachdem er bereits für die Show „Mein Mann kann“ vor der Kamera gestanden hat, nimmt er mit seiner Partnerin an „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Doch wie tickt Can eigentlich? Wie alt ist er? Was ist alles über ihn bekannt? Wir haben den Teilnehmer genauer unter die Lupe genommen.

Can Kaplan im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Can Kaplan auf einen Blick:

Name: Can Kaplan

Can Kaplan Beruf: Unternehmer

Unternehmer Alter: 26

26 Geburtsort: Essen

Essen Verlobte: Walentina Doronina

Walentina Doronina Instagram: ckkaplan_

ckkaplan_ TikTok: ckkaplan_

Can Kaplan nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel

Eins der Pärchen ist Can Kaplan und seine Verlobte Walentina Doronina . Sie sagen von sich: „Wir sind uns für nichts zu schade und geben immer 150 Prozent!“

Wer ist Can Kaplans Verlobte?

September 2022 gaben sie öffentlich ihre Liebe bekannt. Doch damit nicht genug: Denn drei Monate später machte ihr Can nach ihrem unfreiwilligen Exit aus „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ einen Antrag. Das war auch das erste Mal außerhalb von Instagram, dass er sich so im TV zeigte. Seine Eltern sind von der Verlobung nicht begeistert. Doch das hält die beiden nicht auf und sie werden bei „Das Sommerhaus der Stars“ alles geben. Can Kaplans Partnerin fürs Leben ist Walentina Doronina . Die beiden haben sich nicht in einer Reality-Show kennengelernt, sondern im realen Leben in einem Wimpernstudio. Sie beschreibt ihr erstes Aufeinandertreffen mit Can so: „Sein Äußeres hat mich geflasht, ich war direkt verliebt“. Anfanggaben sie öffentlich ihre Liebe bekannt. Doch damit nicht genug: Denn drei Monate später machte ihr Can nach ihrem unfreiwilligen Exit auseinen Antrag. Das war auch das erste Mal außerhalb von Instagram, dass er sich so im TV zeigte. Seine Eltern sind von der Verlobung nicht begeistert. Doch das hält die beiden nicht auf und sie werden beialles geben.

So ist Can Kaplan aufgewachsen

Can kommt aus Essen. Zwar wollte er als Kind immer Meeresbiologe werden, doch es zog ihn in eine andere Richtung. Er machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte erst an einer Hochschule Wirtschaftspsychologie und dann noch an der Universität Duisburg-Essen Entrepreneurship & Innovation. 2019 gründete er seine Firma „Beautinda“ – eine Plattform, auf der man Beautyangebote in der Umgebung finden kann.

Aus diesen TV-Formaten kennt ihr Can Kaplan

In die TV-Branche kam Can Kaplan erst durch seine Partnerin Walentina. Erstmals war er vor laufender Kamera nach ihrem Ausstieg aus „Promi Big Brother“ zu sehen. Da macht er ihr im Anschluss den Antrag. Danach nahm er noch an „Mein Mann kann“ auf Sat.1 teil. „Das Sommerhaus der Stars“ wird seine erste richtige Reality-TV-Erfahrung.

Hat Can Kaplan einen Instagram-Account?

Can Kaplan hat einen auf privat gestellten, aber verifzierten Instagram-Account. Dort folgen ihm aktuell rund 30.000 Fans (Stand: September 2023). Um zu sehen, was er da so alles mit seinen Followern teilt, müsst ihr dem Profil folgen.

Wie hoch ist Cans Vermögen?

Das Vermögen von prominenten Personen ist für viele Zuschauer interessant. Mit seiner Firma Beautinda dürfte Can Kaplan in den vergangenen Jahren sicherlich den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe seines Vermögens ist aber nichts bekannt.