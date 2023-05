Staffel 8 der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. Auch dieses Jahr ziehen wann startet die TV-Ausstrahlung? Trash-TV-Fans können sich freuen!der-Showsteht in den Startlöchern. Auch dieses Jahr ziehen acht neue Promipaare in das berühmteste Haus Bocholts ein und kämpfen um 50.000 Euro sowie den Titel „DAS Promipaar 2023“. Die Dreharbeiten laufen bereits seit einigen Wochen, doch

Ob es schon ein Startdatum und Sendetermine gibt, erfahrt ihr hier im Übertragungsartikel.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Ist der Start schon bekannt?

Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ haben begonnen: Am Montag, 15. Mai 2023, sind die acht Promipaare in das berühmt-berüchtigte Landhaus in Bocholt eingezogen. Doch einen Starttermin gibt es aktuell noch nicht. RTL hat die achte Staffel bisher lediglich für Spätsommer 2023 angekündigt. Sobald es News gibt, findet ihr diese hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem es noch keinen offiziellen Start gibt, stehen auch noch keine Sendetermine fest. Sicher dürfte dagegen sein, dass die Folgen zur Primetime gezeigt werden. Im vergangenen Jahr strahlte RTL die Folgen immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr aus.

Gibt es die Folgen wieder vorab auf RTL+?

Auch hierzu gibt es aktuell noch keine offizielle Ankündigung. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Folgen von Staffel 8 wie bisher bereits eine Woche vorab auf RTL+ zur Verfügung stehen. In der Mediathek stehen sie im Anschluss an die Ausstrahlung für gewöhnlich noch eine Woche kostenlos als Stream bereit.

Das sind die Teilnehmer