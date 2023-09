Walentina Doronina ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die vor allem durch ihre Teilnahme an ist eine deutsche, die vor allem durch ihre Teilnahme an „Ex on the Beach“ bekannt wurde. Doch weder in dieser Datingshow noch bei „Are You The One – Realitystars in Love“ wurde sie fündig. Die große Liebe fand sie erst später in Can Kaplan . Mit ihm wagt sie ab September ein gemeinsames Abenteuer und zieht ins „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL.

Doch wie tickt Walentina eigentlich privat? Wie alt ist sie? Aus welchen Shows kennt man sie? Wir haben den Realitystar genauer unter die Lupe genommen.

Walentina Doronina im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Walentina Doronina auf einen Blick:

Name: Walentina Doronina

Walentina Doronina Beruf: Reality-TV-Darstellerin

Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 11.05.2000

11.05.2000 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Essen

Essen Verlobter: Can Kaplan

Can Kaplan Instagram: walentinadoroninaofficial

walentinadoroninaofficial TikTok: walentinadoronina

Walentina Doronina nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel

Eins der Pärchen sind Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan. Sie sagen von sich: „Wir sind uns für nichts zu schade und geben immer 150 Prozent!“

Wer ist Walentina Doroninas Verlobter?

September 2022 gaben sie öffentlich ihre Liebe bekannt. Doch damit nicht genug: Denn drei Monate später machte ihr Can nach ihrem unfreiwilligen Exit aus „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ einen Antrag. Zwar hatte sie sich das im Privaten gewünscht, aber sie sagte direkt Ja. Walentina Doroninas Partner fürs Leben ist Can Kaplan . Die beiden haben sich nicht in einer Reality-Show kennengelernt, sondern im realen Leben in einem Wimpernstudio. Nachdem sie im TV bis dato nicht die große Liebe gefunden hatte, wurde sie beim ersten Aufeinandertreffen mit Can umgehauen: „Sein Äußeres hat mich geflasht, ich war direkt verliebt“. Anfanggaben sie öffentlich ihre Liebe bekannt. Doch damit nicht genug: Denn drei Monate später machte ihr Can nach ihrem unfreiwilligen Exit aus „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ einen Antrag. Zwar hatte sie sich das im Privaten gewünscht, aber sie sagte direkt Ja.

So ist Walentina Doronina aufgewachsen

Walentina wurde in Essen im Jahr 2000 geboren. Sie schloss mit der Mittleren Reife ihre Schulzeit ab, aber schob dann noch ein Fachabitur hinterher. Ursprünglich machte sie eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin, die sie aber frühzeitig abbrach. Denn sie hatte ihr wahres Calling gefunden: Reality-TV-Star.

Aus diesen Formaten kennt ihr Walentina Doronina

„Are You The One – Realitystars in Love“ und „Couple Challenge“ teil. Danach war sie noch in „Reality Shore“, „Haus-Party X“, „Swipe, Match, Love?“, und „Promi Big Brother“ zu sehen. Weitere Formate waren anschließend „Germany Shore“, „Mein Mann kann“, „Britt – Der Talk“ und „Eating with my Ex“. Zuletzt versuchte sie in der vierten Staffel von Mit Anfang 20 war Walentina Teil der RTL-Show „Ex on the Beach“ zu sehen. Dort traf sie zwar ihre Jugendliebe Christopher Baum wieder. Doch statt ihre große Liebe zu finden, wurde aus ihr in der Show ein richtiger Realitystar. Später nahm sie anundteil. Danach war sie noch in, undzu sehen. Weitere Formate waren anschließendundZuletzt versuchte sie in der vierten Staffel von „Beauty and the Nerd“ einem Nerd unter die Arme zu greifen.

Hat Walentina Doronina einen Instagram-Account?

Walentina hat einen verifizierten, aber privaten Instagram-Account. Dort folgen ihr rund 170.000 Fans (Stand: September 2023). Um zu sehen, was sie da so alles mit ihren Followern teilt, müsst ihr dem Profil folgen.

Wie hoch ist Walentina Doroninas Vermögen?

Viele Fans fragen sich, wie viel man als Promi eigentlich verdient. Mit ihren verschiedenen TV-Shows dürfte Walentina Doronina in den vergangenen Jahren sicherlich den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe ihres Vermögens ist aber nichts bekannt.