Maurice Dziwak ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller, der durch die Formate „Love Island“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ bekannt wurde. Bei Letzterem traf er auch seine letzte Freundin ist ein deutscher, der durch die Formate „Love Island“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ bekannt wurde. Bei Letzterem traf er auch seine letzte Freundin Ricarda Raatz . Mit ihr wagt er ab dem 19. September 2023 nun ein gemeinsames TV-Abenteuer: Sie ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL.

Doch wie tickt Maurice eigentlich privat? Wie alt ist er? Woher kommt er? Wir haben den Teilnehmer genauer unter die Lupe genommen.

Maurice Dziwak im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Maurice Dziwak auf einen Blick:

Name: Maurice Dziwak

Maurice Dziwak Spitzname: Mo

Mo Beruf: Reality-TV-Darsteller

Reality-TV-Darsteller Geburtstag: 21.06.1998

21.06.1998 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Oberhausen

Oberhausen Freundin: Ricarda Raatz

Ricarda Raatz Instagram: maurice_dziwak

Maurice Dziwak nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Maurice Dziwak und seine Partnerin Ricarda Raatz sind hoch motiviert, sie sagen: „Wir können nicht verlieren!“ Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den TitelMaurice Dziwak und seine Partnerin Ricarda Raatz sind hoch motiviert, sie sagen: „Wir können nicht verlieren!“

Wer ist Maurice Dziwaks Partnerin?

„Are You The One – Realitystars in Love“ kennengelernt. Doch erst danach fanden sie als Paar zusammen, denn Ricarda war es wichtig, Maurice auch ohne Kameras kennenzulernen. Ab Juni 2022 waren sie zusammen und bekundeten ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit auf ihren Instagram-Accounts. Doch die beiden ereilte der „Sommerhaus“-Fluch, wie kurz vor der Ausstrahlung bekannt wurde: Sie haben sich nach den Dreharbeiten getrennt. Maurice Dziwak ging bis zu den Dreharbeiten mit Ricarda Raatz durchs Leben. Die beiden hatten sich in der Reality-Showkennengelernt. Doch erst danach fanden sie als Paar zusammen, denn Ricarda war es wichtig, Maurice auch ohne Kameras kennenzulernen. Abwaren sie zusammen und bekundeten ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit auf ihren Instagram-Accounts. Doch die beiden ereilte der „Sommerhaus“-Fluch, wie kurz vor der Ausstrahlung bekannt wurde:

So ist Maurice Dziwak aufgewachsen

Maurice wurde in Oberhausen geboren. In seiner Jugend war er ein großer Fußball-Fan und spielte auch selbst in einem Verein, dem VfB Homberg. Nach dem Abitur widmete er sich seinem Studium, arbeitete nebenher jedoch auch als Barkeeper und Fitness-Model. Schließlich folgten dann seine ersten Auftritte im Fernsehen.

Aus diesen Formaten kennt ihr Maurice Dziwak

Mit Anfang 20 war Maurice für kurze Zeit in der RTL2-Show „Love Island“ zu sehen. Dort fand er jedoch nicht seine große Liebe. Es reichte aber für eine Teilnahme an dem Datingformat „Are You The One – Realitystars in Love“ ein Jahr später. Dort traf er auch auf seine aktuelle Freundin Ricarda. Zwar spürten die beiden direkt eine starke Anziehung, doch Maurice machte auch Kandidatin Cecilia Asoro schöne Augen. Letztendlich waren Ricarda und Maurice jedoch ein „Perfect Match“.

Hat Maurice Dziwak einen Instagram-Account?

Maurice hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen mehr als 72.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt er sich gerne mit seiner Freundin. In seinen gespeicherten Storys könnt ihr seine Reality-TV-Geschichte noch einmal verfolgen. Außerdem zeigt er sich als stolzer Schalke-Fan.

Wie hoch ist Maurice Dziwaks Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblinge verdienen. Durch seine verschiedenen TV-Shows dürfte Maurcie Dziwak sicher den ein oder anderen Euro verdient haben. Doch zur konkreten Höhe seines Vermögens gibt es keine offiziellen Informationen.