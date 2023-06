Im vergangenen Jahr wagten bereits zum zweiten Mal verschiedene Reality-TV-Stars die härteste Kuppel-Challenge Deutschlands und machten sich auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“. Die gute Nachricht für alle Fans: „Are You The One – Realitystars in Love“ geht 2023 mit Staffel 3 auf RTL+ weiter – nur wann?

Start, Sendetermine & Co. – wir haben euch alle Infos zur Ausstrahlung der neuen Folgen hier im Überblick.

Wann startet „Are You The One – Realitystars in Love“ 2023 auf RTL+?

Kaum hatte die Villa ihre Türen geschlossen, wurde die Frage nach einer Fortsetzung laut. Ist schon ein Starttermin für 2023 bekannt? Diese Frage müssen wir aktuell noch verneinen. Die Dreharbeiten sind allerdings schon gestartet.

Letztes Jahr wurden die Folgen ab Anfang August bis Mitte Oktober auf RTL+ veröffentlicht. Sobald es News zum Start gibt, findet ihr diese hier.

Was ist bisher zu den Sendeterminen bekannt?

Nachdem noch nicht klar ist, wann die dritte Staffel auf RTL+ veröffentlicht wird, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. In der vergangenen Staffel gab es insgesamt 20 reguläre Folgen und ein großes Wiedersehen. Die Episoden wurden jede Woche im Doppelpack veröffentlicht. Ob dies 2023 beibehalten wird, bleibt vorerst ungewiss.

Kommt Staffel 3 auch im Free-TV?

Die dritte Staffel wird wie gewohnt auf RTL+ erscheinen. Über eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist derzeit nichts bekannt. Die ersten beiden Staffeln liefen allerdings nur beim Streamingdienst.

So funktioniert „Are You The One – Realitystars in Love“

Mehrere Singles begeben sich bei „Are You The One – Realitystars in Love“ auf Liebessuche. Meist kennt man die Kandidaten und Kandidatinnen schon aus anderen TV-Formaten. Die Männer und Frauen versuchen gemeinsam eine hohe Geldsumme zu gewinnen und gleichzeitig herauszufinden, wer ihr „Perfect Match“ ist. Denn nur, wenn alle ihre richtigen Partner bzw. Partnerinnen gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam die Geldsumme.

Wer sind die Kandidaten von Staffel 3?

20 Kandidaten und Kandidatinnen versuchen in der Show, ihr „Perfect Match“ zu finden. Wer das in Staffel 3 tun wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wo wurde Staffel 3 von „Are You The One – Realitystars in Love“ gedreht?

Bisher wurde „Are You The One – Realitystars in Love“ immer in Griechenland aufgezeichnet. Doch dieses Jahr verlässt die Datingshow Europa. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen sich auf eine traumhafte Kulisse auf Koh Samui in Thailand freuen.

Das ist Moderatorin Sophia Thomalla