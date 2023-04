Seit 2020 wird die Datingshow „Are You The One?“ auf RTL+ gestreamt. Die Regeln sind einfach: Die Kandidaten wollen ihr Perfect Match finden. Nur wenn in der finalen Folge alle Perfect Matches gefunden werden, gewinnen die Kandidaten gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Im Sommer 2021 wurde die erste Staffel des Ablegers „Are You The One? – Realitystars in Love" ausgestrahlt. Hier treffen 20 prominente Kandidaten aus Shows wie „Germany's next Topmodel", „Der Bachelor" oder „Temptation Island" aufeinander. Die bekanntesten Teilnehmer waren Cecilia Asoro, Calvin Kleinen oder Jill Lange.

„Are You The One?“: Neue VIP-Staffel kommt nicht aus Griechenland

Nun ist ein wichtiges Detail zur neuen VIP-Staffel verraten worden: „Are You The One?“ wird nicht mehr in Griechenland aufgezeichnet. Wohin geht's? Nach Mallorca? Nach Italien? Oder bleibt man in Deutschland? Nein, die Datingshow verlässt Europa und wird künftig auf Koh Samui in Thailand aufgezeichnet.

Sophia Thomalla: „Ich hatte keinen Bock mehr auf Ouzo und Souvláki“