Wenn es um Reality-Formate geht, ist er längst kein unbeschriebenes Blatt mehr: Calvin Kleinen. Erst kürzlich ging der 30-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Marvin Kleinen als Gewinner von „Couple Challenge“ 2022 hervor. Doch aufgefallen war der Rapper und Reality-TV-Teilnehmer schon früher. 2020 war er sowohl bei „Temptation Island“ als auch der VIP-Ausgabe zu sehen und machte von sich reden, weil er kein Kind von Traurigkeit ist. Im Sommer 2022 geht es für ihn als Kandidat zu „Das große Promi-Büßen“.

Woher kennt man Calvin Kleinen bereits?

Wie alt ist er?

Hat er Instagram?

Freundin, Größe, bisherige Shows und Co. – wir stellen euch den Reality-TV-Teilnehmer im Porträt vor.

Calvin Kleinen Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Calvin Kleinen auf einen Blick:

Name: Calvin Kleinen

Calvin Kleinen Geburtstag: 4. März 1992

4. März 1992 Alter: 30

30 Geschlecht: männlich

männlich Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Aachen

Aachen Beruf: Reality-TV-Darsteller und Rapper

Reality-TV-Darsteller und Rapper Größe: 1,83 m

1,83 m Instagram: calvin92

Ist Calvin Kleinen sein richtiger Name?

Wer seinen Namen hört, mag zunächst an einen Künstlernamen denken, weil die Ähnlichkeit zu dem des Modedesigners Calvin Klein recht hoch ist. Tatsächlich ist es aber sein richtiger Name. Das hat sich spätestens dann gezeigt, als auch sein Bruder Marvin, der den gleichen Nachnamen trägt, mit ihm bei der „Couple Challenge“ zu sehen war.

Calvin Kleinen nimmt teil an „Das große Promi-Büßen“

Calvin Kleinen und die anderen zehn Teilnehmer ziehen dafür in ein Camp, in welchem sie mit ihren größten Fauxpas konfrontiert werden. Zum gemeinsamen Büßen trifft sich dabei die Crème de la Crème der deutschen Reality-Stars. Wer ist frei von (großen) Sünden? Wer muss für Sünden aus der Vergangenheit geradestehen? Auf ProSieben gibt Olivia Jones ab Juli 2022 elf Prominenten in der neuen Reality-Show „Das große Promi-Büßen“ die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen.und die anderen zehn Teilnehmer ziehen dafür in ein Camp, in welchem sie mit ihren größten Fauxpas konfrontiert werden. Zum gemeinsamen Büßen trifft sich dabei die Crème de la Crème der deutschen Reality-Stars.

Calvin Kleinen über seine Teilnahme am „Promi-Büßen“

Kandidat Clavin Kleinen im Interview mit ProSieben ein: „Ich habe in der Vergangenheit schon die ein oder andere Scheiße gebaut“. In der Show bekäme er und die anderen Promis einfach mal die Chance, über das nachzudenken, was in der Vergangenheit so alles angestellt wurde. Und er kündigt an: „Das wird für die Zuschauer:innen sehr sehr unterhaltsam werden!“ Ganz offen gibt er zu, dass er vor der „Runde der Schande“ mit Vor seiner Teilnahme an der TV-Show „Das große Promi-Büßen“ gestehtim Interview mit ProSieben ein: „Ich habe in der Vergangenheit schon die ein oder andere Scheiße gebaut“. In der Show bekäme er und die anderen Promis einfach mal die Chance, über das nachzudenken, was in der Vergangenheit so alles angestellt wurde. Und er kündigt an: „Das wird für die Zuschauer:innen sehr sehr unterhaltsam werden!“ Ganz offen gibt er zu, dass er vor der „Runde der Schande“ mit Olivia Jones Bammel hat.

Calvin Kleinen als Kandidat und Verführer bei „Temptation Island“

Calvin Kleinen ist vielen wohl vor allem bekannt durch seine Teilnahme an „Temptation Island“ sowie „Temptation Island VIP“ und war für die ein oder andere pikante Szene verantwortlich. 2020 stellte er seine Liebe zu seiner damaligen Freundin Pia in Staffel 2 von „Temptation Island“ auf die Probe. Schnell machte der Rapper von sich reden, weil er mit einer der Verführerinnen auf Tuchfühlung ging und beim Partymachen nie was anbrennen ließ. Die Beziehung der beiden hielt dem gewagten TV-Treuetest nicht stand und die beiden trennten sich. Noch im selben Jahr ging es für ihn mit seiner neuen Freundin Roxy in die VIP-Ausgabe des Formats, ehe Calvin Kleinen dann 2022 als Verführer zu dem Format zurückkehrte. Dieses Mal versucht er die vergebenen Frauen um den Finger zu wickeln.

Calvin Kleinen und Ex-Freundin Roxy

Ebenfalls 2020 wurde Calvin Kleinen für die Promi-Ausgabe von „Temptation Island“ engagiert – dieses Mal mit seiner neuen Partnerin Roxy Zinger. Doch auch dabei fiel der Rapper nicht gerade durch seine Zurückhaltung auf, was die Single-Frauen in der Villa anging. Schon während der Ausstrahlung schien es so, als würde Roxy die Beziehung überdenken, weil sie immer wieder neue Videos von ihrem Freund zu sehen bekam, die ihr gar nicht gefielen, vor allem Aufnahmen, die ihn mit Verführerin Sanja zeigten. Doch auch zwischen Roxy und Verführer Jay knisterte es heftig und sie spielte mit dem Feuer. Nach der Show folgte jedenfalls die Trennung von Roxy und Clavin. Seine Ex fand bei RTL nach der Show harte und klare Worte: „Das ist einfach nur armselig, abartig, und sowas hat keine Frau verdient“.

Hat Calvin Kleinen eine neue Freundin?

Seit der Ausstrahlung der Shows ist einige Zeit vergangen und natürlich interessieren sich da viele, wie es aktuell um den Beziehungsstatus des Kult-Kandidaten von „Temptation Island“ steht. Ob er aktuell eine neue Freundin hat, dazu ist öffentlich nichts bekannt, weshalb man davon ausgehen kann, dass er als Single lebt.

Calvin Kleinen: Vermögen

Eine noch privatere Frage interessiert auch einige seiner Fans: Wie viel verdient der Reality-Aufsteiger eigentlich mit seinen Jobs? Zur Höhe seines Vermögens ist jedoch nichts bekannt.

Calvin Kleinen und sein Bruder Marvin gewinnen die „Couple Challenge“

Marvin Kleinen waren das einzige Geschwister-Couple in Bruder und ich machen halt immer Faxen“, verriet Marvin schon vorab gegenüber RTL. Die Brüder traten nicht nur in der Show gemeinsam an, sondern arbeiteten auch schon zusammen in einem Telekommunikationsunternehmen in Aachen. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat Calvin Kleinen in der Vergangenheit bereits TV-Erfahrung sammeln können. Beide sorgten in der Staffel für beste Unterhaltung und erwiesen sich als unbesiegbares Team. Das brachte den Brüdern am Ende den Gewinn der „Couple Challenge“. Calvin Kleinen undwaren das einzige Geschwister-Couple in Staffel 3 von „Couple Challenge“ auf RTL+ . „Meinund ich machen halt immer Faxen“, verriet Marvin schon vorab gegenüber RTL. Dietraten nicht nur in der Show gemeinsam an, sondern arbeiteten auch schon zusammen in einem Telekommunikationsunternehmen in Aachen. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat Calvin Kleinen in der Vergangenheit bereits TV-Erfahrung sammeln können. Beide sorgten in der Staffel für beste Unterhaltung und erwiesen sich als unbesiegbares Team. Das brachte den Brüdern am Ende den Gewinn der „Couple Challenge“.

Calvin Kleinen auf Instagram

Calvin Kleinen hat sich in der vergangenen Zeit eine stolze Zahl an Followern auf Instagram aufgebaut, wo er ein öffentliches, verifiziertes Profil hat. Seinem Account folgen (Stand Juli 2022) 140.000 Personen. Auf Instagram bezeichnet er sich selbst als „Calvin Mr. Temptation Island“. Von diesem erhalten seine Fans regelmäßig Einblicke in seine aktuellen Projekte wie etwa die Teilnahme bei „Temptation Island VIP“ oder zu seinen neuen Songs. Aber auch Fotos von Reisen gibt es von ihm. In seinen Storys nimmt er seine Fans außerdem virtuell mit zu seinen Live-Auftritten.

Der Wodka von Calvin Kleinen heißt Pasha Spirits

Calvin Kleinen hat seine eigene Spirituose kreiert: Der Pasha Spirits Wodka! Calvin ist vor allem bekannt für seine nie versiegen wollende Party-Laune. Von seinem verstorbenen Kumpel Willi Herren wurde er auf den Namen Pasha von Nippes getauft. Es handelt sich beim Pasha Spirits Wodka daher um ein Herzensprojekt von Calvin. Seine Spirituose ist ein aromatisierter Wodka mit tropischen Früchten. Die Erstproduktion musste insgesamt vier Mal nach oben angepasst werden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das tropische Flavour macht den Wodka sowohl als Shot als auch im Longdrink unverkennbar, heißt es nach eigenen Angaben.

Calvin Kleinen: Song „Laura“

Ob ernst oder nur gescherzt: Calvin Kleinen hat schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er an Laura Müller ein ziemliches Interesse hat und ihr sogar ein Lied geschrieben: „Laura, ich hab dir ein Lied geschrieben. Nur für dich“, beginnt das Lied, das sich an die junge Frau von Michael Wendler richtet. Es folgen diverse Anlagesprüche wie „Sind deine Eltern Architekten, du bist so gut gebaut?“. Eine Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher kommentierte er mit: „Falls sich Laura vom Wendler trennen sollte, sag ihr bitte, dass ich trotz der Talentfreiheit sehr großes Interesse habe, sie zu treffen.“