RTL+ suchen ab dem 17. August 2023 wieder 21 Kandidaten und Kandidatinnen ihr Perfect Match: In der dritten Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love" wagen sie ein Liebesabenteuer und ziehen dafür in eine gemeinsame Villa in Thailand. Dort wird geflirtet und gedatet, was das Zeug hält. Denn nur wenn sich am Ende alle Perfect Matches finden, dürfen sich die Teilnehmer über die Gewinnsumme von 200.000 Euro freuen. Doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht.

Welche Teilnehmer sind in der dritten Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ dabei? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Kandidaten der Show.

Die 21 Teilnehmer von Staffel 3 im Überblick

Die beliebte RTL-Show „Are You The One – Realitystars in Love“ geht bereits in die dritte Runde. Auch darin haben die 21 Kandidaten und Kandidatinnen wieder ein gemeinsames Ziel: Ihr Perfect Match finden. Das Besondere daran ist jedoch, dass sie alle bereits an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen haben und der ein oder andere sich dementsprechend bereits kennt.

Die Kandidaten im Überblick:

Alicia (29)

Christina „Shakira“ (25)

Danilo (26)

Darya (30)

Elia (30)

Emanuell (30)

Fabio (30)

Jenny (25)

Kim Virginia (27)

Marie (26)

Martini „Teezy“ (28)

Marvin (28)

Mike (31)

Paco (27)

Paulina (20)

Peter (25)

Sabrina (26)

Sandra (30)

Stefanie (26)

Steffen (28)

Max (26)

Infos & Bilder zu allen Kandidaten von „Are You The One“ VIP 2023

Die 21 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von „Are You The One – Realitystars in Love“ 2023 sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Sie haben bereits mehrfach versucht in TV-Shows ihre große Liebe zu finden, was jedoch jedes Mal scheiterte. Nun wollen sie es erneut auf diesem Weg versuchen. Wir stellen euch die 21 Kandidaten inklusive Bilder einzeln vor:

Alicia

Alicia ist 29 Jahre alt und eine Künstlerin aus Neuried. Sie nahm 2021 bereits an „Temptation Island“ teil. Alicia hat eine genaue Vorstellung von ihrem Traummann: Er sollte ein Ziel in seinem Leben verfolgen, den gleichen Humor wie sie haben und ein emotional intelligenter Mensch sein. Von Machos hält sie sich stattdessen fern. Sie mag es außerdem, wenn ein Mann dafür sorgen kann, dass sie schüchtern wird.

Alicia steht auf Männer, die ein Ziel im Leben haben.

© Foto: RTL / Frank Beer

Christina „Shakira“

Christina, auch Shakira genannt, ist eine 25-jährige Content Creatorin aus Queidersbach. Sie nahm im Jahr 2022 bereits an „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ teil. Für sie bedeutet eine perfekte Beziehung, dass der Mann das Geld nach Hause bringt. Sie hält dementsprechend an der altmodischen Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen fest. Shakira wünscht sich einen richtigen Mann „Typ Handwerker“. Dieser sollte sie wie eine Prinzessin behandeln und auf Händen tragen.

Christina liebt die altmodische Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Danilo

Danilo kommt aus Villingen-Schwenningen und ist als Marketing Director tätig. Der 26-Jährige nahm 2019 an „Love Island“ und 2021 an „Germany Shore“ teil. Der Italiener sehnt sich bereits seit längerem nach einer Frau an seiner Seite, mit der er eine schöne Beziehung führen und Kinder kriegen kann. Dabei hält er an der altmodischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fest. Er wünscht sich dementsprechend eine Frau, die ihn unterstützt und umsorgt.

Danilo braucht eine Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt und umsorgt.

© Foto: RTL / Frank Beer

Darya

Darya ist 30 Jahre alt und kommt aus München. Beruflich ist sie als Model und Influencerin tätig. Sie nahm 2015 an „Germany’s Next Topmodel“ teil und sucht in „Are You The One – Realitystars in Love“ dementsprechend erstmals im TV nach ihrem Traummann. Nachdem sie bei GNTM oftmals als „Super Zicke“ abgestempelt wurde, möchte sie sich nun von einer anderen Seite zeigen. Eine perfekte Beziehung gibt es für sie nicht. Von Männern wird sie jedoch eher selten angesprochen, da sie selbst der Meinung ist, dass sie eine „hard to get“-Ausstrahlung hat.

Darya möchte sich bei „Are You The One – Realitystars in Love“ von einer anderen Seite zeigen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Elia

Der 30-jährige Elia ist ein Singer-Songwriter aus Schaffhausen. Er nahm 2021 an „Germany Shore“ teil. Der Buddhist kommt aus einer Zirkusfamilie und war in der Vergangenheit zehn Jahre als Trapez-Artist tätig. Er fühlt sich bei Menschen vom Mentalen angezogen und ist dementsprechend sapiosexuell. Neben seiner Tätigkeit als Singer-Songwriter ist er als Model viel in der Welt unterwegs. Aus diesem Grund könnte er sich auch eine offene Beziehung vorstellen.

Elia ist Buddhist und sehr spirituell.

© Foto: RTL / Frank Beer

Emanuell

Der 30-jährige Eventmanager und Koch aus München nahm 2022 an „Die Bachelorette“ teil. Nun möchte Emanuell bei „Are You The One – Realitystars in Love“ sein Perfect Match finden. In der Vergangenheit führte er eine Beziehung mit Mit-Kandidatin Kim Virginia, diese bezeichnet er selbst jedoch als Kindergarten-Beziehung. In seinem Leben hat er sich bisher alles selbst erarbeitet, nichts wurde ihm zu Füßen gelegt. Darauf ist er besonders stolz. Emanuell sagt über sich selbst, dass er kein Problem damit hat, auf Angriff zu gehen, wenn ihm eine Frau gefällt.

Emanuell und Mit-Kandidatin Kim Virginia waren einmal für ein paar Monate ein Paar.

© Foto: RTL / Frank Beer

Fabio

Fabio ist 30 Jahre alt und nahm erst vor kurzem an „Make Love, Fake Love“ teil. Der Münchner arbeitet als Unternehmer und sagt über sich selbst, dass er auf Frauen steht, die älter als er sind. In puncto Beziehungserfahrung hat er den meisten Kandidaten dieser Staffel etwas voraus, denn vor eineinhalb Jahren beendete er eine Beziehung, die ganze zehn Jahre hielt. Der Staubsaugerverkäufer sagt außerdem gerne, was er denkt, und hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen.

Fabio ist seit eineinhalb Jahren Single und hat davor eine zehnjährige Beziehung geführt.

© Foto: RTL / Frank Beer

Jenny

Die 25-jährige Jenny studiert aktuell Psychologie und ist nebenbei als Influencerin tätig. Sie nahm in den vergangenen Jahren bereits an „Love Island“ und „Eating with my Ex“ teil. Die Kölnerin steht auf Badboys mit einem Herz und wünscht sich einen Mann, der weiß, was er will. Außerdem sollte er ein positives Mindset besitzen und eine starke Hand an ihrer Seite sein, die ihr zeigt, wo es lang geht. Jenny spielt gerne mit ihren Reizen und sagt über sich selbst, dass sie eine Flirtmaschine sei.

Jenny braucht Männer, die wissen, was sie wollen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Kim Virginia

Kim Virginia stammt ursprünglich aus Miami und arbeitet als Model und Content Creatorin. Die 27-Jährige hat bereits zahlreiche Erfahrungen im TV gesammelt. Sie nahm in den vergangenen Jahren an „Der Bachelor“, „Temptation Island“ und „Bachelor in Paradise“ teil. Kim Virginia geht gerne selbst auf Männer zu und nimmt sich das, was sie möchte, ohne Rücksicht auf Andere zu nehmen. Sie findet jedoch Männer anstrengend, die mehrgleisig fahren und keine ernsthaften Absichten haben.

Kim Virginia kann einschüchternd wirken und hat immer einen spitzen Spruch auf den Lippen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Marie

Marie ist 26 Jahre alt und Kaufmännische Angestellte aus Wels in Österreich. Sie nahm 2021 bereits an „Are You The One“ teil, fand damals jedoch nicht ihr Perfect Match. Ihre zweite Chance möchte sie nun nutzen, um all das zu machen, was sie in ihrer letzten Staffel verpasst hat. Sie macht gerne den ersten Schritt wenn es um Männer geht, sagt jedoch, dass Männer sich oft in sie verlieben, aber sie sich nicht in sie. Marie lässt sich außerdem nicht gerne bitten und beschreibt sich selbst als Partymaus durch und durch.

Marie ist durch und durch eine Partymaus.

© Foto: RTL / Frank Beer

Martini „Teezy“

Martini, der auch Teezy genannt wird, ist ein 28-jähriger Content Creator aus Düsseldorf. Sich selbst beschreibt er als cool, immer gut gestylt und einen Menschen, mit dem man immer eine gute Zeit hat. Im vergangenen Jahr nahm er an „Ex on the Beach“ teil. Da er sich selbst als Beziehungstyp sieht, wünscht er sich bereits seit längerem wieder eine Frau an seiner Seite. Er ist der Meinung, dass er diese bei „Are You The One – Realitystars in Love“ finden kann, da man in der intensiven Zeit eine tiefe Bindung zu jemandem aufbauen kann.

Teezy beschreibt sich als coolen, sehr gut gestylten Typen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Marvin

Der 28-jährige Marvin ist beruflich als Systemkaufmann tätig. Darüber hinaus ist er der kleine Bruder von Reality-TV-Ikone Calvin Kleinen. Diesen begleitet er regelmäßig auf seiner Clubtour und performt dort zusammen mit ihm auf der Bühne. Der Aachener nahm im vergangenen Jahr bereits an „#Couple Challenge – Winter Edition“ und „Swipe, Match, Love“ teil. In der Vergangenheit führte er eine siebenjährige Beziehung, die jedoch daran scheiterte, dass er den Weg der Öffentlichkeit gewählt hat.

Marvin ist der kleine Bruder von Reality-TV-Ikone Calvin Kleinen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Mike

Der 31-jährige Mike aus Essen hat bereits zahlreiche Erfahrungen im Reality-TV gesammelt, denn er nahm bereits an „Love Island“, „Sommerhaus der Stars“, „Just Tattoo Of Us“, „Die große Dschungelshow“ und „Kampf der Realitystars“ teil. Von seiner Traumfrau hat er eine genaue Vorstellung: Sie sollte Kurven haben, modebewusst sein, über sich selbst lachen können und loyal sein. Über sich selbst sagt er, dass er ein entspannter Typ ist, der mit allen Menschen gut klarkommt.

Mike ist ein entspannter Typ, der mit allen Menschen gut klarkommt.

© Foto: RTL / Frank Beer

Paco

Paco ist 27 Jahre alt und ein Influencer aus Hannover. 2021 suchte er bei „Love Island“ nach seiner Traumfrau. Da dies jedoch scheiterte, wagt er bei „Are You The One – Realitystars in Love“ einen zweiten Versuch. Er ist aktuell seit dreieinhalb Jahren Single. Meistens wartet er, dass Frauen auf ihn zukommen, anstatt auf sie zuzugehen. Er ist dementsprechend nicht der Typ, der sich auf Frauen stürzt. Über sich selbst sagt er, dass er offen und kommunikativ sei und andere Menschen gerne motiviere.

Paco ist offen, kommunikativ und mag es, andere Leute zu motivieren.

© Foto: RTL / Frank Beer

Paulina

Die 20-jährige Recruiting-Expertin aus Köln nahm im vergangenen Jahr an „Ex on the Beach“ teil. Auch sie hat eine genaue Vorstellung von ihrem Traummann: Er sollte sportlich sein und dunkle Haare und Augen haben. Wenn sie diesen Mann gefunden hat, würde sie ihm sehr viel Aufmerksamkeit schenken und ihn bedingungslos lieben. Paulina beschreibt sich selbst zwar als selbstbewusst und eigenständig, lässt sich jedoch trotzdem gerne von einem Mann erobern.

Paulina ist selbstbewusst und eigenständig, lässt sich aber von Männern gerne erobern.

© Foto: RTL / Frank Beer

Peter

Peter ist 25 Jahre alt und arbeitet als Personenschützer. Der Züricher nahm erst vor kurzem an „Germany Shore“ und im vergangenen Jahr an „Die Bachelorette“ teil. Er wünscht sich eine Partnerin aus der Branche, weshalb seine Teilnahme an „Are You The One – Realitystars in Love“ seiner Meinung nach genau der richtige Weg ist, seine Traumfrau kennenzulernen. Sich selbst bezeichnet er als Eisbrecher, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat. Außerdem ist er in Beziehungen sehr eifersüchtig und möchte deshalb nicht, dass seine zukünftige Partnerin ohne ihn in einen Club geht.

Peter bezeichnet sich als Eisbrecher mit immer einem lustigen Spruch auf den Lippen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Sabrina

Für das 26-jährige OnlyFans-Model aus Wien ist es ebenfalls die zweite Teilnahme an „Are You The One“. Darüber hinaus nahm sie in den vergangenen Jahren an der Schweizer Ausgabe von „Der Bachelor“ und an „Take Me Out“ teil. In ihrem Leben möchte Sabrina vor allem Spaß haben. Aus diesem Grund legt sie sich anfangs auch ungern fest, sondern bahnt gerne mit mehreren Männern gleichzeitig an. Sie sagt über sich selbst, dass sie so selbstbewusst sei, dass sie ganz genau wisse, welche Art von Männern sie wolle, und vor allem, welche sie nicht wolle.

Die selbstbewusste Sabrina weiß, welche Art Männer sie möchte und vor allem, welche sie nicht möchte.

© Foto: RTL / Frank Beer

Sandra

Sandra ist eine 30-jährige Content Creatorin aus Köln. TV-Zuschauern sollte sie aus „Ex on the Beach“, „#Couple Challenge“ und „Temptation Island“ bekannt vorkommen. Sie liebt ihre Freiheiten und lässt sich dementsprechend auch nichts vorschreiben. Von ihrem Traummann wünscht sie sich sehr viel Aufmerksamkeit, da sie sich von Männern ansonsten schnell gelangweilt fühlt. Darüber hinaus kann sie ziemlich ungemütlich werden, wenn andere Frauen versuchen ihr den Mann auszuspannen.

Sandra liebt ihre Freiheiten, lässt sich nichts vorschreiben und steht nicht auf Routinen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Stefanie

Stefanie ist 26 Jahre alt und ist eine selbständige Gastronomin aus Augsburg. Sie freut sich auf ihre zweite Chance bei „Are You The One – Realitystars in Love“, denn sie hat bereits im vergangenen Jahr an der Show teilgenommen. Für die diesjährige Staffel hat sie einen genauen Plan: Sie will offener sein und mehrere Männern kennenlernen anstatt sich auf einen zu konzentrieren. Von Machos will sie sich jedoch fernhalten, denn sie möchte für einen Mann niemals die zweite Wahl sein.

Stefanie steht auf das Gewisse Extra bei Männern.

© Foto: RTL / Frank Beer

Steffen

Der 28-jährige Steffen ist beruflich als Gebietsleiter im Bereich Banking tätig und nahm im vergangenen Jahr an „Die Bachelorette“ teil. Steffen wünscht sich bei „Are You The One – Realitystars in Love“ eine Frau kennenzulernen, mit der er eine Familie gründen und heiraten kann. Dafür muss sie jedoch perfekt zu ihm passen. Über sich selbst sagt er, dass er ein offener und lockerer Typ ist, für den Humor an erster Stelle steht.

Steffen ist sehr wählerisch bei der Wahl seiner Partnerin.

© Foto: RTL / Frank Beer

Max

Der 26-jährige Personal Trainer und Barkeeper Max kommt im Laufe der dritten Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ als Nachrücker dazu. Er hat erst vor kurzem an „Make Love, Fake Love“ teilgenommen. Max möchte nun eine Frau kennenlernen, die ihm auch mal Kontra geben kann. Darüber hinaus wünscht er sich, dass sie schlagfertig und abenteuerlustig ist, denn er genießt das Leben in vollen Zügen. In der Vergangenheit hat er bereits zahlreiche Beziehungen geführt, doch keine davon war für immer. Dies will er jetzt ändern.