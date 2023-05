vierte Staffel „Ex on the Beach“ Fahrt auf. In der RTL+-Show ziehen Folge 5, am 23.05.2023, mischen neue Ex-Partner die Villa auf. Während Dominik versucht, das Chaos zu bändigen, ist Yasin noch immer dabei, Carina zurückzuerobern. Langsam aber sicher nimmt dieFahrt auf. In der-Show ziehen sechs Singles in eine Villa. Nach und nach werden deren Ex-Partner am Strand angespült. Das schreit förmlich nach Drama. In, am, mischen neue Ex-Partner die Villa auf. Während Dominik versucht, das Chaos zu bändigen, ist Yasin noch immer dabei, Carina zurückzuerobern.

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und weitere Infos zur vierten Staffel findet ihr hier im Überblick.

„Ex on the Beach“ 2023: Start und Sendetermine auf RTL+

Der Startschuss für die neuen Episoden von „Ex on the Beach“ fiel am Dienstag, 25. April 2023, auf RTL+. Während die vorige Staffel aus 17 Folgen bestand, umfasst Staffel 4 insgesamt 18 Episoden. Diese werden in einem wöchentlichen Rhythmus immer dienstags veröffentlicht.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 25. April 2023

Folge 2: 02. Mai 2023

Folge 3: 09. Mai 2023

Folge 4: 16. Mai 2023

Folge 5: 23. Mai 2023

Folge 6: 30. Mai 2023

Folge 7: 06. Juni 2023

Folge 8: 13. Juni 2023

Folge 9: 20. Juni 2023

Folge 10: 27. Juni 2023

Folge 11: 04. Juli 2023

Folge 12: 11. Juli 2023

Folge 13: 18. Juli 2023

Folge 14: 25. Juli 2023

Folge 15: 01. August 2023

Folge 16: 08. August 2023

Folge 17: 15. August 2023

Folge 18: 22. August 2023

„Ex on the Beach“ 2023: Wann kommen die Folgen im Free-TV?

RTL hat den Start der neuen Folgen von „Ex on the Beach“ bisher nur für seine Online-Plattform RTL+ angekündigt. Ob die Episoden zu einem späteren Zeitpunkt auch im Free-TV ausgestrahlt werden, steht aktuell noch nicht fest. Sobald es hierzu genauere Infos gibt, findet ihr diese hier.

„Ex on the Beach“ 2023: So funktioniert Staffel 4

Sie sind am Strand, suchen nach der Liebe und auf einmal tauchen ihre Exen auf! In der vierten Staffel von „Ex on the Beach“ zieht eine Gruppe Singles in eine Strandvilla. Diese erhoffen sich viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe. Ist Mr. oder Mrs. Right zu finden? Plötzlich tauchen jedoch die Ex-Freunde und Ex-Freundinnen am Strand auf und wollen bei der Liebessuche ein Wörtchen mitreden. Nach und nach kommt es zu Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies, denn immer mehr Ex-Partner und Ex-Partnerinnen erreichen den Strand der Villa, stiften Unruhe und entflammen bei den Single-Frauen und -Männern alte Gefühle neu. Und diese bangen: Wessen Ex taucht als Nächstes auf und welchen Plan verfolgen die Verflossenen? Alte Rechnungen begleichen, eine Rückeroberung starten oder so richtig in die Parade fahren? Welcher Single gibt der oder dem Ex eine zweite Chance und wer kehrt der Vergangenheit für immer den Rücken?

Wo wurde Staffel 4 von „Ex on the Beach“ gedreht?

Sonne, kilometerlange Sandstrände und tiefblaues Meer – die Drehorte von „Ex on the Beach“ hatten bisher eines gemeinsam: Sie lagen alle an Kulissen wie aus dem Paradies. Nachdem die Kandidaten sich in der ersten Staffel noch in Griechenland befunden hatten, ging es in den zwei darauffolgenden Staffeln nach Mexiko. Und auch in den neuen Episoden geht es für die Teilnehmer nach Mexiko. Wo genau in Mexiko die vierte Staffel gedreht wurde, ist jedoch nicht bekannt.

„Ex on the Beach“ 2023: Das sind die Teilnehmer von Staffel 4

Auch in der vierten Staffel der beliebten RTL-Show „Ex on the Beach“ wollen sechs Teilnehmer ihre große Liebe finden, werden dabei jedoch von ihren Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen gestört. Der Sender hat bereits einige Wochen vor dem Start der Sendung bekannt gegeben, wer die Kandidaten der neuen Staffel sind. Wer in Staffel 4 dabei ist, erfahrt ihr hier: