Drama, Drama, Drama! Aktuell läuft die vierte Staffel „Ex on the Beach“ auf RTL+. Wie auch schon in den vergangenen Staffeln ziehen sechs Singles in eine Villa ein. Neu ist diesmal nur, dass die Teilnehmer bereits wissen, was auf sie zukommt. Mit der Zeit tauchen deren Ex-Partner und Ex-Partnerinnen am Strand auf. Nun stellt sich die Frage: Können die Kandidaten der Beziehung eine zweite Chance geben oder haben sie mit der Vergangenheit abgeschlossen?

Welche Teilnehmer sind bei „Ex on the Beach“ 2023 dabei? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Kandidaten von Staffel 4.

Das ist der Cast von „Ex on the Beach“ 2023

In Staffel 4 von „Ex on the Beach“ nehmen insgesamt sechs Kandidaten und Kandidatinnen teil, die gemeinsam in eine Luxusvilla ziehen. Dort erhoffen sie sich die große Liebe zu finden. Doch dann tauchen plötzlich ihre Ex-Partner und Ex-Partnerinnen am Strand auf und wollen bei der Liebessuche ein Wörtchen mitreden.

Der Cast von Staffel 4 im Überblick:

Paulina (26) aus Köln

Kimi (25) aus Heilbronn

Carina (23) aus Bielefeld

Roman (23) aus Tulln in Österreich

Chiara (25) aus Eckental

Jonny (30) aus Köln

„Ex on the Beach“ 2023: Das sind die Teilnehmer

Die sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen von „Ex on the Beach“ 2023 sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Sie haben alle bereits zahlreiche gescheiterte Beziehungen hinter sich und wollen endlich die große Liebe finden. Doch ihre Ex-Freunde und Ex-Freundinnen wollen ihnen das nicht gönnen, weshalb sie mit ihren eigenen Plänen am Strand auftauchen: Rache suchen oder die Liebe wieder neu entfachen. Wir stellen euch die sechs Singles inklusive Bilder einzeln vor:

Paulina

Die 26-jährige Kölnerin Paulina wurde im Jahr 2021 durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel der RTL-Show „Temptation Island VIP“ einem breiteren Publikum bekannt. Darin testete sie ihre Beziehung zu ihrem damaligen Partner Henrik Stoltenberg. Anschließend ging ihre Beziehung in die Brüche. Des Weiteren spielte Paulina rund ein Jahr lang die Rolle der Fitnesstrainerin Stella in der beliebten RTL2-Serie „Köln 50667“.

Paulina möchte verführt werden.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Kimi

Der 25-jährige Kimi stammt aus Heilbronn und arbeitet hauptberuflich als Techniker. TV-Erfahrung hat er bisher noch keine gesammelt, weshalb seine Teilnahme an „Ex on the Beach“ komplettes Neuland für ihn ist. Kimi ist seit rund einem Jahr Single und sagt über sich selbst: „So einen Freund wie mich, hätte ich auch gerne.“

Mimi ist der Meinung, dass er ein toller Partner ist.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Carina

Die 23-jährige Bielefelderin Carina wurde im Jahr 2022 durch ihre Teilnahme an der siebten Staffel der RTL2-Show „Love Island“ einem breiteren Publikum bekannt. Ein Jahr später suchte sie in der vierten Staffel der RTL-Show „Are You The One?“ ihr Perfect Match, wurde jedoch nicht fündig. Dementsprechend ist sie seit November 2021 Single und möchte bei „Ex on the Beach“ nun ihre große Liebe finden.

Carina möchte nicht zu ihrem Ex zurück.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Roman

Auch für den 23-jährigen Tullner Roman ist die Teilnahme an „Ex on the Beach“ komplettes Neuland, denn er hat bisher an noch keiner TV-Show teilgenommen. Er ist seit März 2022 Single und arbeitet hauptberuflich als IT-Techniker. Erneut mit seiner Ex-Freundin zusammenzukommen, kann er sich so gar nicht vorstellen, denn: „Wieder mit seiner Ex zusammenzukommen, ist wie Suppe aufwärmen – es bleibt Suppe.“

Roman möchte eine neue Frau kennenlernen.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Chiara

Die 25-jährige Eckentalerin Chiara sieht das Thema Ex-Partner ganz anders: „Wenn mein Ex sich krass Mühe gibt, könnte ich mir eventuell ein Comeback vorstellen.“ Einem breiteren Publikum ist sie im Jahr 2020 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der RTL2-Show „Love Island“ bekannt geworden. Die Influencerin ist erst seit einigen Monaten Single und hofft jetzt bei „Ex on the Beach“ ihre große Liebe zu finden.

Chiara kann sich ein Comeback mit ihrem Ex vorstellen.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Jonny

Der 30-jährige Jonny nahm 2022 als Verführer an der vierten Staffel der beliebten RTL-Show „Temptation Island“ teil und kennt sich dementsprechend damit aus, eine Frau für sich zu gewinnen. Weil er seit einigen Monaten Single ist, hofft er bei „Ex on the Beach“ endlich seine große Liebe zu finden. Der Kölner arbeitet hauptberuflich als selbstständiger Gastronom und ist sich nicht sicher, ob für seine Ex-Freundin nochmal Gefühle aufflammen könnten.