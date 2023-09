Ricarda „Ricky“ Raatz ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die durch ihre Teilnahme an „Love Island“ bekannt wurde. In der VIP-Version von „Are You The One“ traf sie ihren letzten Freund Maurice Dziwak. Gemeinsam wagen sie jetzt ein neues TV-Abenteuer und ziehen in ist eine deutsche, die durch ihre Teilnahme an „Love Island“ bekannt wurde. In der VIP-Version von „Are You The One“ traf sie ihren letzten Freund. Gemeinsam wagen sie jetzt ein neues TV-Abenteuer und ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL.

In den Medien und sozialen Netzwerken ist Ricarda regelmäßig präsent. Doch wie tickt sie abseits der Kamera? Wir haben die Kandidatin genauer unter die Lupe genommen.

Ricarda Raatz im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Ricarda Raatz auf einen Blick:

Name: Ricarda Ratz

Ricarda Ratz Spitzname: Ricky

Ricky Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Influencerin

Reality-TV-Darstellerin, Influencerin Geburtstag: 22.06.1992

22.06.1992 Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,76 m

1,76 m Geburtsort: Erkrath

Erkrath Wohnort: Solingen

Solingen Partner: Maurice Dziwak

Maurice Dziwak Instagram: ricardaraatz

Ricarda Raatz nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Ricarda Raatz und ihr Partner Maurice Dziwak sind hoch motiviert, sie sagen: „Wir können nicht verlieren!“ Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den TitelRicarda Raatz und ihr Partner Maurice Dziwak sind hoch motiviert, sie sagen: „Wir können nicht verlieren!“

Wer ist der Partner von Ricarda Raatz?

„Are You The One – Realitystars in Love“ kennengelernt. Doch erst danach fanden sie als Paar zusammen, denn Ricarda war es wichtig, Maurice auch ohne Kameras kennenzulernen. Ab Juni 2022 waren sie zusammen und bekundeten ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit auf ihren Instagram-Accounts. Doch die beiden ereilte der „Sommerhaus“-Fluch, wie kurz vor der Ausstrahlung bekannt wurde: Sie haben sich nach den Dreharbeiten getrennt. Ricarda Raatz ging zuletzt mit Maurice Dziwak durchs Leben.Die beiden hatten sich in der Reality-Showkennengelernt. Doch erst danach fanden sie als Paar zusammen, denn Ricarda war es wichtig, Maurice auch ohne Kameras kennenzulernen. Abwaren sie zusammen und bekundeten ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit auf ihren Instagram-Accounts. Doch die beiden ereilte der „Sommerhaus“-Fluch, wie kurz vor der Ausstrahlung bekannt wurde:

Ricarda Raatz nahm an „Love Island“ 2019 teil

Erste Bekanntheit erlangte Ricarda nach ihrer Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement, als sie 2019 an der Datingshow „Love Island“ teilnahm. Dort fand sie auch recht schnell einen passenden Partner – Mischa Meyer, auch bekannt als „Betonmischa“. Sie galten als Dreamteam, bis plötzliche Gerüchte aufkamen, dass Ricarda gar nicht Single sei. Aufgrund der Anschuldigungen verließ sie freiwillig die Villa. Bis heute dementiert sie die angebliche Liebeslüge.

Ricarda Raatz war bei „Shopping Queen“

2020 traute sie sich erneut ins Fernsehen und war Teilnehmerin der Reality-Show „Shopping Queen“ auf Vox. Darin treten fünf Frauen gegeneinander an, um herauszufinden, wer von ihnen den besten Kleidungsstil hat. Am Finaltag bewertet Guido Maria Kretschmer die jeweiligen Outfits und kürt die „Shopping Queen“ der Woche mit einer imaginären Krone und einem Preisgeld.

Ricarda Raatz war eine Schönheit bei „Beauty and the Nerd“ 2021

2021 war Ricarda außerdem eine der Schönheiten in der ProSieben-Sendung „Beauty and the Nerd“. Dort bandelte sie nicht nur mit ihrem Nerd an, sondern auch mit Konkurrentin Luisa Krappmann. Laut eigener Aussage küssten sich die beiden mehrere Male. Zudem lernte sie dort ihre spätere Freundin war Ricarda außerdem eine der Schönheiten in der-Sendung. Dort bandelte sie nicht nur mit ihrem Nerd an, sondern auch mit KonkurrentinLaut eigener Aussage küssten sich die beiden mehrere Male. Zudem lernte sie dort ihre spätere Freundin Cecilia Asoro kennen.

Ricarda Raatz fand bei „Are You The One – Realitystars in Love“ ihre große Liebe

Bei „Are You The One – Realitystars in Love“ suchte Ricarda erneut nach der großen Liebe. Dort traf sie auch auf ihren aktuellen Freund Maurice. Zwar spürten die beiden direkt eine starke Anziehung, doch Maurice machte auch Kandidatin Cecilia Asoro schöne Augen. Damit war nicht nur die Frauenfreundschaft beendet, sondern zunächst auch das Liebesglück. Um sich abzulenken, flirtete Ricarda schließlich auch mit anderen Männern. Letztendlich waren Ricarda und Maurice jedoch ein „Perfect Match“ und das sind sie offenbar noch bis heute.

Ricarda Raatz leidet an Panikattacken

Im Juli 2023 machte Ricarda öffentlich, dass sie an schlimmen Panikattacken leidet. In ihrer Instagram-Story erzählte sie: „Seit vorgestern geht es mir nicht so gut. Ich musste tatsächlich einen Krankenwagen rufen. Ihr wisst, ich habe ab und zu Herzrasen und Panikattacken und ich trage auch ein EKG.“ Panikattacken sind ernst zu nehmen und können das Leben eines Menschen gänzlich einschränken. Ricarda sagt weiterhin, dass sie innerlich unruhig sei und sie so stark zittere, dass ihre Hände verkrampfen. „Es ist ganz, ganz schlimm. Ich kann meinen Alltag nicht mehr normal führen. Ich kann so gut wie kein Auto mehr fahren ohne, dass ich eine Panikattacke bekomme.“

Hat Ricarda Raatz einen Instagram-Account?

Ricarda hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 155.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt sie sich gerne mit ihrem Partner Maurice. Auch der ein oder andere Schnappschuss aus dem Urlaub ist dabei.

Wie hoch ist das Vermögen von Ricarda Raatz?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblinge verdienen. Durch ihre verschiedenen TV-Shows hat Ricarda Raatz sicher den ein oder anderen Euro verdient. Zu ihrem Vermögen gibt es jedoch keine offiziellen Informationen.