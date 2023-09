Tim Toupet kennt man vor allem als Partyschlagersänger. Seine Songs wie „So ein schöner Tag“ oder „Ich bin ein Döner“ wurden zu großen Karnevals- und Malle-Hits. Immer mal wieder war er bislang im TV zu sehen, doch jetzt wagt er eine ganz neue Herausforderung: Gemeinsam mit seiner Freundin kennt man vor allem als Partyschlagersänger. Seine Songs wie „So ein schöner Tag“ oder „Ich bin ein Döner“ wurden zu großen Karnevals- und Malle-Hits. Immer mal wieder war er bislang im TV zu sehen, doch jetzt wagt er eine ganz neue Herausforderung: Gemeinsam mit seiner Freundin Carina Crone zieht er ins „Sommerhaus der Stars“ 2023

Doch wie tickt Tim eigentlich privat? Wie alt ist er? Wie kam er mit Carina zusammen? Wir haben den Kandidaten genauer unter die Lupe genommen.

Tim Toupet im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Tim Toupet auf einen Blick:

Name: Tim Bibelhausen

Tim Bibelhausen Künstlername: Tim Toupet

Tim Toupet Beruf: Partyschlagersänger und Friseurmeister

Partyschlagersänger und Friseurmeister Geburtstag: 28. Oktober 1971

28. Oktober 1971 Geburtsort: Köln

Köln Freundin: Carina Crone

Carina Crone Kinder: Dean und Theo

Dean und Theo Instagram: timtoupet

timtoupet Website: tim-toupet.de

Tim Toupet nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel

Eins der Pärchen ist Tim Toupet und seine Freundin Carina Crone . Tims Wunsch ist es, dass sie füreinander da sind: „Ich möchte für Carina ein Fels sein und sie beschützen. Das erwarte ich aber auch von ihr.“

Wer ist Tim Toupets Freundin?

Dreh zum Musikvideo von „Inselverbot“ kennen, doch bis die Funken sprühten, dauerte es ein wenig. Denn in der Sendung „Schlager sucht Liebe“ konnte er sich nicht einmal mehr an sie erinnern. Zwar verließen sie die Show gemeinsam, aber zum Liebespaar reichte es damals nicht. Aber sie blieben in Kontakt, arbeiteten gemeinsam weiter. Dann kamen sie Ende 2022 doch zusammen und in der Silvesternacht fiel der erste Kuss. Aktuell bereichert Carina Crone Tim Toupets Leben. Die beiden lernten sich beimzumvonkennen, doch bis die Funken sprühten, dauerte es ein wenig. Denn in der Sendungkonnte er sich nicht einmal mehr an sie erinnern. Zwar verließen sie die Show gemeinsam, aber zum Liebespaar reichte es damals nicht. Aber sie, arbeiteten gemeinsam weiter. Dann kamen siedoch zusammen und in derfiel der erste Kuss.

Tim Toupet hat zwei Kinder

Tim Toupet übrigens zwei Söhne: Dean und Theo. Ersterer feierte im Juni seinen 16. Geburtstag, zu dem ihm sein Vater öffentlich gratulierte. Sein Kleiner kam 2018 zur Welt. In der Vergangenheit teilte der stolze Vater immer mal wieder Fotos seiner Jungs. Über die Mütter ist nichts bekannt.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So ist Tim Toupet aufgewachsen

Tim wurde in Köln geboren. Zwar kennt man ihn heute als Partyschlagersänger, aber er fing klein an: Nach seinem Schulabschluss wurde er genau wie sein Vater und Großvater Friseur. Dabei beließ er es aber nicht und machte direkt im Anschluss seinen Meister. Während eines Urlaubs kam ihm dann die Idee für das Lied „Du hast die Haare schön“, da er von seinen Freunden wegen seiner lichten Haare belächelt wurde und sie diese Zeile immer wieder sangen. Seit der Veröffentlichung seines ersten Songs ist er vom Ballermann nicht mehr wegzudenken. Seinen Wurzeln als Friseur blieb er aber treu: Er führt noch heute einen Friseursalon in Pulheim.

Das sind die bekanntesten Lieder von Tim Toupet

Spätestens seit seinem Ohrwurm „Du hast die Haare schön“ ist Tim Toupet als Partyschlagersänger nicht mehr wegzudenken. Jahr für Jahr werden seine Songs im Karneval rauf und runter gespielt. Außerdem ist er eine feste Größe am Ballermann. Seine bekanntesten Hits seht ihr hier:

„Du hast die Haare schön“ (2005)

„Humba Täterä“ (2006)

„Ich bin ein Döner“ (2008)

„Allee Allee“ (2008)

„So ein schöner Tag (Fliegerlied)“ (2008)

„Bobfahrerlied“ (2009)

„Vater Abraham“ (2011)

„Inselverbot“ (2018)

Aus diesen TV-Formaten kennt ihr Tim Toupet

Den ersten Schritt ins Reality-TV-Business wagte Tim bereits 2005. Er nahm dort an „Promi Big Brother“ teil, stieg jedoch freiwillig aus. Seither war er immer mal wieder in Produktionen zu sehen, so zum Beispiel 2013 bei „Promi-Frauentausch“. Die große Liebe 2019 hoffte er in der Show „Schlager sucht Liebe“ zu finden. Er ging zwar mit Carina Crone aus der Show, aber nicht als Liebespaar.

Hat Tim Toupet einen Instagram-Account?

Tim hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform hat er rund 30.000 Follower (Stand: September 2023). Dort gibt er Einblicke in sein Leben als Musiker.

Wie hoch ist Tims Vermögen?

Viele Fans fragen sich, wie viel man als Promi eigentlich verdient. Mit seiner Musikkarriere dürfte Tim Toupet in den vergangenen Jahren sicherlich den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe seines Vermögens ist aber nichts bekannt.