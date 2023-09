Carina Crone ist bekannt als deutsche Partyschlagersängerin. Auf Mallorca gehörte sie 2022 mit 50 Auftritten in der Diskothek „Oberbayern“ zu den meistgebuchten Künstlern. Jetzt wagt sie den Schritt ins Reality-TV und zieht imt ihrem Freund Tim Toupet ins ist bekannt als deutsche. Auf Mallorca gehörte sie 2022 mit 50 Auftritten in der Diskothek „Oberbayern“ zu den meistgebuchten Künstlern. Jetzt wagt sie den Schritt ins Reality-TV und zieht imt ihrem Freund Tim Toupet ins „Sommerhaus der Stars“ 2023

Was ist über Carina Crone bekannt? Wie alt ist sie? Und hat sie bereits an TV-Shows teilgenommen? Wir haben die Kandidatin genauer unter die Lupe genommen.

Carina Crone im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Carina Crone auf einen Blick:

Name: Carina Krogbäumke

Carina Krogbäumke Künstlername: Carina Crone

Carina Crone Alter: 33 Jahre

33 Jahre Beruf: Partyschlagersänger und Finanzbuchhalterin

Partyschlagersänger und Finanzbuchhalterin Geburtsort: Warendorf

Warendorf Freund: Tim Toupet

Tim Toupet Instagram: carina_crone

carina_crone Website: carina-crone.de

Carina Crone nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance aufund den Titel

Eins der Pärchen ist Carina Crone und ihr Freund Tim Toupet . Ihre Partnerschaft bezeichnet Carina so: „Humor haben wir und unterhaltsam sind wir auch!“

Wer ist Carina Crones Freund?

Dreh zum Musikvideo von „Inselverbot“ kennen, doch bis die Funken sprühten, dauerte es ein wenig. Denn in der Sendung „Schlager sucht Liebe“ konnte er sich nicht einmal an sie erinnern. Zwar verließen sie die Show gemeinsam, aber zum Liebespaar reichte es damals nicht. Aber sie blieben in Kontakt, arbeiteten gemeinsam weiter. Dann kamen sie Ende 2022 doch zusammen und in der Silvesternacht fiel der erste Kuss. Der aktuelle Mann an ihrer Seite ist Tim Toupet . Die beiden lernten sich beimzumvonkennen, doch bis die Funken sprühten, dauerte es ein wenig. Denn in der Sendungkonnte er sich nicht einmal an sie erinnern. Zwar verließen sie die Show gemeinsam, aber zum Liebespaar reichte es damals nicht. Aber sie, arbeiteten gemeinsam weiter. Dann kamen siedoch zusammen und in derfiel der erste Kuss.

So ist Carina Crone aufgewachsen

Carina wurde in Warendorf geboren. Bevor sie als Partyschlagersängerin bekannt wurde, machte sie eine Lehre als Finanzbuchhalterin. Dem Beruf bleibt sie auch bis heute treu, denn abseits der Bühne übt sie ihn weiterhin aus.

Carina Crone: Songs und TV-Shows

Bekannt wurde Carina 2019 als Musikerin mit ihren Songs „Ich hab auch Augen – Du Arsch“, „Malle oder ich“ und „Sailor Moon“. Damit nicht genug, denn im selben Jahr zog es sie zum Ballermann. Dort kann man sie dank ihres frechen Auftretens nicht mehr wegdenken. Doch startete Carina Crone 2019 nicht nur ihre Musikkarriere, sondern schnupperte auch in die Welt des Reality-TVs. Die Sängerin traf in „Schlager sucht Liebe“ erneut auf Tim Toupet, aber damals kamen sie nicht zusammen. Sie versuchte anschließend noch einmal ihr Glück auf der Liebessuche bei „Take Me Out – XXL Specials“ – jedoch vergebens.

Hat Carina Crone einen Instagram-Account?

Carina hat einen verifizierten, aber auf privat gestellten Instagram-Account. Diesem folgen derzeit rund 11.300 Fans (Stand: September 2023). Dort gibt sie Einblicke in ihr Leben als Musikerin. Um zu sehen, was sie teilt, muss man dem Profil folgen.

Wie hoch ist Carinas Vermögen?

Viele Fans fragen sich, wie viel man als Promi eigentlich verdient. Mit ihrer Musikkarriere dürfte Carina Crone in den vergangenen Jahren sicherlich den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe ihres Vermögens ist aber nichts bekannt.