„Das Sommerhaus der Stars“ öffnet wieder seine Tore auf RTL. Wenn acht neue Promipaare in Bocholt für Trubel sorgen, ist auch sie dabei: Justine Dippl. Gemeinsam mit ihrem Freund öffnet wieder seine Tore auf RTL. Wenn acht neue Promipaare in Bocholt für Trubel sorgen, ist auch sie dabei:. Gemeinsam mit ihrem Freund Arben Zekic kämpft sie in diesem Jahr um den Sieg. Doch viele Zuschauer werden sich fragen: Wer ist sie eigentlich?

Wer ihr berühmter Ex-Partner ist, was Justine abseits der Kamera macht und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, verraten wir euch hier.

Justine Dippl im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Justine Dippl gibt es hier auf einen Blick:

Name : Justine Dippl

: Justine Dippl Jahrgang : 1988

: 1988 Wohnort: nahe Osnabrück

nahe Osnabrück Verlobter: Arben Zekic

Arben Zekic Ex-Partner: Joey Heindle

Joey Heindle Beruf : Model, TV-Darstellerin

: Model, TV-Darstellerin Instagram: justine_dippl

Justine nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf RTL. Am 19. September 2023 startet die achte Staffel der beliebten Showauf RTL. Acht Paare ziehen in das Häuschen Elend. Zwölf Folgen lang wird gestritten, gelacht und gespielt. In verschiedenen Challenges stellen die Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Doch die Stresssituationen sorgen nicht selten für großen Streit. Hält ihre Beziehung diesem Härtetest stand? Nur wer das schafft, hat am Ende die Chance auf 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2023“.

Justine Dippl und Arben Zekic wollen aus ihrer Underdog-Position das Beste herausholen und haben keine Angst vor der prominenten Konkurrenz: „Wir können alles ab und lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen!“, kündigt die Kandidatin im RTL-Interview an.

Woher kennt man Justine Dippl?

Als Teilnehmerin bei der „Miss Osnabrück“-Wahl begann das TV-Sternchen seine Karriere 2005. Im darauffolgenden Jahr wurde Justine zur „Miss Norddeutschland“ gewählt und nahm 2006 bei der „Miss Germany“-Wahl auf Gran Canaria teil. 2014 lernte das Model den DSDS-Star und „Dschungelkönig“ Joey Heindle kennen und lieben. So wurde Justine auch dem deutschen TV-Publikum bekannt.

Wer ist Justines Partner?

Nach dreijähriger Beziehung heirateten Justine und Joey im Jahr 2017. Doch bereits ein Jahr später folgte die Scheidung. Daraufhin zog Justine Dippl nach Mallorca, wo sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund lebte. Auf der Insel war sie als Kellnerin am Ballermann tätig. Nach der Trennung kehrte sie zurück in ihre Heimat nahe Osnabrück.

2021 lernte sie den Amateur-Fußballer Arben Zekic kennen. Auf die Verlobung folgte 2022 die Geburt der gemeinsamen Tochter Jamilia Zaylee. Um die kümmerte sich während der Dreharbeiten Justines Mutter. Im Anschluss an das „Sommerhaus“ will das Paar endlich Hochzeit feiern – die musste aufgrund der Schwangerschaft nämlich warten.

An diesen Formaten nahm Justine Dippl teil

Bisher wurde Justine vor allem durch ihre Beziehung zu Joey Heindle bekannt. Im Vorabend-Format „Promis privat“ teilte sie Einblicke in die Ehe mit dem DSDS-Star, was für Unmut zwischen den beiden sorgte. Die Teilnahme an „Sommerhaus der Stars“ ist für sie die erste Reality-Show-Erfahrung.

Ist Justine Dippl auf Instagram?

Die „Sommerhaus“-Kandidatin hat ein öffentliches Profil auf Instagram. Dort teilt sie ihr Familienleben mit rund 27.000 Followern (Stand: September 2023). Ob Einblicke in die Schwangerschaft, Stylingtipps oder Abnehmerfolge – Justine zeigt auf ihrem Account offen ihr Privat- und Berufsleben.

Wie hoch ist Justine Dippls Vermögen?

Über das Vermögen von Justine Dippl ist nichts bekannt. Im Vorstellungsvideo zu „Sommerhaus der Stars“ erzählt sie lediglich ganz offen, dass sie neben dem Mama-Sein ihr Geld als Putzkraft verdiene.