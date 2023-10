„Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ist in vollem Gange. Zu Beginn der achten Staffel sind Das beschauliche Leben in Bocholt wird aktuell wieder durch Zoff, Tränen und verrückte Spiele aufgerüttelt:auf RTL ist in vollem Gange. Zu Beginn der achten Staffel sind acht Promipaare in das berühmt-berüchtigte Haus eingezogen. Nur eines musste die Promi-WG bis dato verlassen.

Bevor die vierte Folge im TV läuft, sorgt der Sender mit einer Knaller-Ankündigung für Aufregung: Denn gleich drei neue Paare werden im Laufe der weiteren Staffel zu den bisherigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen dazustoßen! Wer schon bald ebenfalls um den Titel „DAS Promipaar 2023“ und das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen wird, verraten wir euch hier.

Diese drei Paare mischen „Das Sommerhaus der Stars“ auf

Der ursprüngliche Cast von Staffel 8 war schon sehr bunt gemischt. Von der TV-Ikone über Partysänger bis hin zu Schauspielern war bzw. ist alles vertreten. Jetzt mischen schon bald wahre Reality-TV-Profis sowie eine „Princess Charming“ das Geschehen in Bocholt auf:

Luigi „Gigi“ Birofio und Diana Feist

und Serkan Yavuz und Samira Klampfl

und Hanna Sökeland und Jessica Huber

Woher ihr die neuen Kandidaten und Kandidatinnen kennt, erfahrt ihr im Folgenden.

Gigi Birofio und Diana Feist ziehen in Folge 5 ein

Seit drei Jahren ist Luigi „Gigi“ Birofio in der Welt des Reality-TV zu Hause. Er wurde 2020 durch „Ex on the Beach“ bekannt. Seither hat man ihn in den verschiedensten Formaten gesehen, wie „Temptation Island VIP“ oder zuletzt „Dschungelcamp“. Mit seiner Freundin Diana Feist ist er seit Februar 2023 zusammen. Die Soldatin ist am Ende ihrer Bundeswehrkarriere und hat auch schon Reality-TV-Luft geschnuppert, als sie an „Love Island“ und später an „Are You The One?“ teilnahm. Luigi hat ein klares Ziel in der Show: „Ich will gewinnen! Ich war jetzt schon oft genug der Gewinner der Herzen, dieses Mal wird‘s der Sieg!“ Das Paar kommt in Folge 5 als Nachrücker dazu.

Serkan Yavuz und Samira Klampfl sind siegessicher

Serkan Yavuz ist ebenfalls ein alter Hase im Reality-TV-Business. Erst im Frühjahr holte er sich den Sieg bei „Kampf der Realitystars“ – nachdem er für die (Negativ-)Rekordgage von einem Euro teilgenommen hatte. Bei seinem zweiten „Bachelor in Paradise“-Aufenthalt 2021 lernte er Samira Klampfl kennen. Im Mai 2022 wurden sie Eltern einer Tochter. Vor ihrem Einzug als Nachrücker ins „Sommerhaus“ (Folge noch unbekannt) zeigen sie sich siegessicher, denn „man geht da ja nicht rein, um nur dabei zu sein“.

Hanna Sökeland und Jessica Huber haben große Pläne

Hanna Sökeland wurde im Vorjahr als zweite „Princess Charming“ Deutschlands bekannt. Im Finale der Datingshow entschied sie sich für Jessica „Jessi“ Huber – und die beiden führen bis heute eine Fernbeziehung zwischen Hannover und München. Ihr Plan fürs „Sommerhaus“? Sich danach eine gemeinsame Wohnung suchen und endlich zusammenziehen! Wie sich das Zusammenleben in Bocholt gestaltet, zeigt sich schon bald. Die beiden kommen als Nachrückerinnen in die Show, in welcher Folge ist aktuell noch nicht bekannt.