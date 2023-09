Max Suhr ist ein deutscher Unternehmer, der einem breiteren Publikum durch seine Beziehung mit der 37 Jahre älteren „Sommerhaus der Stars“ teil und feiert damit seine Reality-TV-Premiere. ist ein deutscher, der einem breiteren Publikum durch seine Beziehung mit der 37 Jahre älteren Claudia Obert bekannt geworden ist. Seitdem ist er regelmäßig an ihrer Seite zu sehen und kümmert sich um den Online-Auftritt ihrer Luxus-Modemarke „Luxus Clever“. Im September 2023 wagt er nun ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit seiner Partnerin nimmt er amteil und feiert damit seine Reality-TV-Premiere.

Wie der Unternehmer privat tickt, wer die Frau an seiner Seite ist und was ihr sonst noch über ihn wissen müsst, verraten wir euch hier.

Max Suhr im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Max Suhr auf einen Blick:

Name: Max Suhr

Max Suhr Beruf: Unternehmer

Unternehmer Geburtstag: 10. Juni 1998

10. Juni 1998 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: liiert mit Claudia Obert

liiert mit Claudia Obert Kinder: keine

keine Instagram: iammaxsuhr

Max Suhr nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

Staffel 8 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 19. September 2023 wieder acht prominente RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „DAS Promipaar 2023“ und 50.000 Euro Siegprämie. Wer wird das „Promipaar des Jahres“? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. Einer der Teilnehmer ist der Unternehmer Max Suhr. Zusammen mit seiner Partnerin Claudia Obert wagt er die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den TitelundSiegprämie.

Max Suhr ist mit Claudia Obert liiert

TV-Formaten teil und erreichte dadurch eine größere Bekanntheit. Max Suhr hat seine 37 Jahre ältere Partnerin Claudia Obert im Sommer 2022 in der Bar der Dragqueen Olivia Jones kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein Paar. Claudia Obert ist genauso wie Max Suhr als selbstständige Unternehmerin tätig und betreibt eine eigene Luxus-Modemarke. Außerdem nahm sie bereits an verschiedenenteil und erreichte dadurch eine größere Bekanntheit.

Das sagen Max Suhrs Eltern zu seiner Beziehung

Der Altersunterschied zwischen Max Suhr und der Unternehmerin Claudia Obert ist auffallend groß – aus diesem Grund fragen sich viele seiner Fans, was seine Eltern eigentlich zu seiner Beziehung sagen. Im Interview mit der „Bild“ erzählte er, wie unabhängig er in seinem jungen Alter bereits sei. Trotzdem sind seine Eltern immer ganz in der Nähe: „Ich wohne nur eine Straße weiter von meinem Elternhaus. Meine Eltern müssen mich aber in keiner Weise finanziell unterstützen.“ Weiter ergänzte er, dass sich in seinem Umfeld keiner an seiner Beziehung stören würde. „Meine Eltern sind zum Glück sehr progressiv und unterstützen unser Liebesglück“, verriet Max Suhr. Seine Freunde hätten ihm zudem bestätigt, dass „Claudia megasympathisch!“ sei.

Max Suhr ist als selbstständiger Unternehmer tätig

Max Suhr machte sich während seines Masterstudiums in Markenbildung als Webdesigner und Online-Marketing-Manager selbstständig und ist heutzutage als selbstständiger Unternehmer tätig. In einem Interview gaben er und seine Partnerin Claudia Obert außerdem bekannt, dass er nebenbei als ihr Privatsekretär fungiert und den Online-Auftritt ihres Unternehmens „Luxus Clever“ managt.

Max Suhr nahm an „Mein Mann kann“ teil

„Mein Mann kann“ teil. Darin musste Claudia Obert spekulieren, wie oft beziehungsweise wie lang Max Suhr eine bestimmte Aufgabe ausführen kann. Dabei verpflichtet die Frau, die am Ende das höchste Gebot abgegeben hat, ihren Partner zum Ausführen der Aufgabe. Schlussendlich mussten sich Max Suhr und Claudia Obert jedoch Seinen ersten Auftritt in einer TV-Show hatte Max Suhr im Februar 2023. Zusammen mit Claudia Obert nahm er an der siebten Staffel der Sat.1-Spielshowteil. Darin musste Claudia Obert spekulieren, wie oft beziehungsweise wie lang Max Suhr eine bestimmte Aufgabe ausführen kann. Dabei verpflichtet die Frau, die am Ende das höchste Gebot abgegeben hat, ihren Partner zum Ausführen der Aufgabe. Schlussendlich mussten sich Max Suhr und Claudia Obert jedoch Walentina Doronina und Can Kaplan geschlagen geben, die übrigens ebenfalls ins „Sommerhaus der Stars“ 2023 einziehen.

Hat Max Suhr einen Instagram-Account?

Max Suhr hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm vor dem Start der Show rund 7.300 Fans (Stand: September 2023). Mit diesen teilt er vor allem Einblicke in sein Privatleben und nimmt sie auch gerne in seinen Storys mit in seinen Alltag.

Wie hoch ist das Vermögen von Max Suhr?

Max Suhr arbeitet seit einigen Jahren als selbstständiger Unternehmer. So dürfte er sicher bereits den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe seines Vermögens ist jedoch nichts öffentlich bekannt.