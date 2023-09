Claudia Obert ist eine deutsche Unternehmerin und TV-Ikone, die einem breiteren Publikum durch Teilnahmen an diversen Show-Formaten bekannt geworden ist. Sie war zum Beispiel bei „Promi Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Demgegenüber hat sie bereits eine eigene Biografie veröffentlicht und ist Besitzerin einer eigenen Luxus-Modemarke. Im September 2023 wagt sie nun ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit ihrem Partner Max Suhr nimmt sie am „Sommerhaus der Stars“ teil.

Wie die Mode-Unternehmerin privat tickt, wer der Mann an ihrer Seite ist und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, verraten wir euch hier.

Claudia Obert im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Claudia Obert auf einen Blick:

Name: Claudia Obert

Claudia Obert Beruf: Unternehmerin, Reality-TV-Teilnehmerin

Unternehmerin, Reality-TV-Teilnehmerin Geburtstag: 24. September 1961

24. September 1961 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: liiert mit Max Suhr

liiert mit Max Suhr Kinder: keine

keine Instagram: claudiaobert_luxusclever

Claudia Obert nimmt am „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil

Staffel 8 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 19. September 2023 wieder acht prominente RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel und 50.000 Euro Siegprämie. Wer wird „DAS Promipaar 2023“? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. Eine der Teilnehmerinnen ist die Unternehmerin Claudia Obert. Zusammen mit ihrem Freund Max Suhr wagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituationen Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel undSiegprämie.

Claudia Obert ist mit Max Suhr liiert

Claudia Obert hat ihren 37 Jahre jüngeren Partner Max Suhr im Sommer 2022 in der Bar der Dragqueen Olivia Jones kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein Paar. Max Suhr hat erst kürzlich sein Studium zum Online-Marketing-Manager und Webdesigner beendet und arbeitet aktuell als selbstständiger Unternehmer. Wie das Paar in einem Interview bekannt gegeben hat, kümmert er sich auch um den Online-Auftritt von Claudia Obert.

Claudia Obert hat ein eigenes Luxus-Modelabel

Claudia Obert absolvierte 1979 das Abitur in ihrer Heimatstadt Freiburg. Im Jahr 1990 gründete sie ihr Modelabel „Lean Selling“, das heutzutage unter dem Namen „Luxus Clever“ bekannt ist. Mit ihrer Marke verkauft sie seit 1996 luxuriöse Schuhe, Accessoires und Kleidungsstücke. Sie betreibt zwei Läden in Berlin und Hamburg und hat mittlerweile einen umfangreichen Kundenstamm. Ihr selbst gesetztes Ziel ist es, Luxus für jedermann erschwinglich zu machen.

Claudia Obert bei „Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“ und Co.

Seit 2010 erobert Claudia Obert das deutsche Fernsehen. Zunächst war sie in der NDR-Sendung „DAS!“ zu sehen. 2012 nahm sie daraufhin an der Vox-Show „Das perfekte Promi-Dinner“ teil. Im August 2017 war sie Kandidatin der fünften Staffel der Sat.1-Reality-Show „Promi Big Brother“, in der sie den neunten Platz belegte. Ab März 2020 war Claudia Obert schließlich Teil der Sat.1-Reality-Show „Promis unter Palmen“. Die Show verließ sie jedoch vorzeitig, nachdem sie von anderen Kandidaten gemobbt worden war. Des Weiteren suchte die Luxus-Lady in ihrer eigenen Datingshow „Claudias House of Love“ auf Joyn nach dem Mann ihrer Träume. Doch nach einigen gemeinsamen Monaten mit Gewinner Toni waren die Schmetterlinge schon wieder verflogen. Zuletzt nahm sie an der zweiten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil. Darin sorgte sie für reichlich Streit und Drama, belegte schlussendlich jedoch trotzdem den dritten Platz.

Das ist Claudia Oberts Buch „Life Is a Party!“

Claudia Obert hat im Jahr 2021 zusammen mit der TV-Produzentin Martina Taubert ihr erstes eigenes Buch unter dem Namen „Life Is a Party! – Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen“ veröffentlicht. Darin nimmt die Unternehmerin kein Blatt vor den Mund, sondern erzählt schonungslos von ihren unzähligen, schlüpfrigen Männergeschichten und beschreibt manchmal auch im Detail ihre sexuellen Amüsements. Demgegenüber erzählt sie in der Biografie jedoch auch, wie sie aufgewachsen ist und wie sie zur Mode-Unternehmerin geworden ist.

Hat Claudia Obert einen Instagram-Account?

Claudia Obert hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell fast 170.000 Fans (Stand: September 2023). Ihr Account dient hauptsächlich ihrem Modelabel „Luxus Clever“, denn sie macht dort regelmäßig Werbung für verschiedene Produkte. Hin und wieder veröffentlicht sie jedoch auch Schnappschüsse von sich und ihrem Partner.

Wie hoch ist das Vermögen von Claudia Obert?

Durch ihre eigene Luxusmarke und ihre Auftritte in verschiedenen TV-Formaten hat Claudia Obert in den vergangenen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtliches Vermögen angehäuft. Offizielle Angaben darüber, wie hoch dieses ist, gibt es aktuell jedoch nicht.