Korfu ist die grünste Insel in Griechenland. Schon die österreichische Kaiserin Sisi liebte die griechische Insel Korfu so sehr, dass sie sich dort ein eigenes Schloss bauen ließ – das Achilleion. Doch auch bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern ist die Insel Griechenlands beliebt.

Ferieninseln gilt als Risikogebiet. Ist der Doch auch in Griechenland steigen die Corona-Zahlen. Das ganze Land mit den zahlreichen kleinengilt als. Ist der Urlaub trotzdem möglich?

Wie hoch sind die Corona-Zahlen und die Inzidenz aktuell in Griechenland ?

aktuell in ? Gelten Griechenland und Korfu als Risikogebiet ?

als ? Was ist zu beachten bei der Einreise nach Korfu und die Rückkehr nach Deutschland ?

nach Korfu und die ? Welche Corona-Regeln gelten aktuell auf Korfu?

Corona-Zahlen Griechenland: Inzidenzwert auf Kreta, Rhodos, Kos und Korfu

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Überblick: (Stand: 29.07.2021):

7-Tage-Inzidenz : 178,2

: 178,2 Neuinfektionen : 2870

: 2870 Infizierte seit Beginn der Pandemie: 485.015

Todesfälle: 12.902

Impfquote (Erstimpfungen): 54 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): 47,9 Prozent

Griechenland ist Risikogebiet – Was heißt das für Urlaub auf Korfu?

Seit dem 18.07. gilt ganz Griechenland und damit auch die Insel Korfu als einfaches Risikogebiet. Die Einstufung durch das RKI ändert dabei zunächst wenig für Urlauber. Denn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht nicht mehr. Die Aktualisierung der Risikogebiete am Freitag, 23. Juli, hat nichts an der Einstufung Griechenlands geändert.

Einreise nach Korfu: Diese Corona-Regeln gelten in Griechenland

Griechenland hat zur Urlaubsaison seine Einreisebestimmungen deutlich gelockert. Somit ist auch die Einreise nach Korfu möglich. Urlauber müssen sich allerdings bis spätestens 24 Stunden vor Einreise online registrieren . Kinder über 12 Jahren müssen zudem getestet, genesen oder geimpft sein. Nötig ist deshalb einer der folgenden Nachweise:

Negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)

Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass)

Genesenenbescheinigung

Korfu ist die grünste Insel in Griechenland und zieht viele Touristen an, doch mittlerweile gilt Korfu wie ganz Griechenland als Risikogebiet.

© Foto: Pixabay

Corona-Regeln auf Korfu: Das gilt bei Maskenpflicht, im Restaurant und am Strand

Aufgrund der im Juli gestiegenen Corona-Zahlen, gelten im Land immer noch Einschränkungen.

Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet.

und Ferienwohnungen sind geöffnet. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelten Kapazitätsbegrenzungen.

Flüge oder Fahrten mit der Fähre sind nur mit einem negativen Test oder einem Impfnachweis möglich.

oder Fahrten mit der Fähre sind nur mit einem negativen Test oder einem Impfnachweis möglich. Im ÖPNV , Museen, Supermärkten und anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht für Personen ab 4 Jahren.

Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit einem Bußgeld bis zu 300 Euro belegt werden.

Corona in Griechenland: Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen auf mehreren griechischen Inseln will die Regierung die Zahl der Polizisten vor Ort erhöhen. Die Beamten sollen dafür sorgen, dass im Nachtleben die vorgegebenen Corona-Maßnahmen eingehalten werden, wie die griechische Zeitung „Kathimerini“ am Donnerstag unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. Es gelte dringend, auf den bei Touristen beliebten Inseln einen Lockdown zu vermeiden, hieß es.

Griechische Medien berichten immer wieder über ausufernde Partys auf den Urlaubsinseln, obwohl Clubs und Bars bei Verstößen mit hohen Strafen und vorübergehenden Schließungen rechnen müssen.

Rückreise nach Deutschland: Was gilt bei der Rückkehr aus Korfu?

Ganz Griechenland gilt aktuell als Risikogebiet. Deshalb müssen Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland folgendes beachten:

Reisende, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich bei der Rückkehr anmelden. Das ist möglich über das digitale Einreiseportal.

das digitale Einreiseportal. Alle Flugreisenden, müssen vor Abflug ein negatives Coronatest-Ergebnis , einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen – unabhängig davon, ob sie in einem Risikogebiet waren oder nicht.

Der Test darf maximal 48 Stunden alt sein (Antigen-Test) oder 72 Stunden (PCR).

Eine Quarantänepflicht nach der Rückkehr besteht nicht mehr, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist.

Schon die österreichische Kaiserin Sisi liebte Korfu und baute sich dort ein kleines Schloss.

© Foto: Pixabay

Mietwagen auf Korfu

2021 ist es dreimal so teuer einen Mietwagen zu buchen als noch im Jahr 2019. Die Nachfrage nach Mietwägen ist weiterhin hoch in den beliebten Urlaubsländern. So auch auf den griechischen Inseln. Ein Grund: Vermieter haben ihre Flotten während der Pandemie verkleinert.

Wie beliebt sind Reisen auf griechische Inseln 2021?

Die Corona-Zahlen in Griechenland und dessen Inseln waren lange Zeit relativ niedrig. Das hat sich zwar nun geändert, doch das Land ist bei Touristen begehrt. Was Pauschalreisen betrifft, so verzeichnen Reiseanbieter, mehr als doppelt so viele Buchungen auf die Inseln Korfu, Rhodos und Kreta .

Wetter Korfu: Wie hoch ist die Temperatur?

Sonne pur auf Korfu – das sagt zumindest die Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen. Es wird heiß Ende Juli: Die Temperaturen liegen bei bis zu 37 Grad. Kein Wunder, gehören doch Juli und August zu den heißesten Monaten auf der Insel.

Kos, Rhodos, Kreta: Urlaub auf griechischen Inseln 2021

Griechenland ist vom RKI zum Risikogebiet erklärt worden. Welche Corona-Regeln für den Urlaub 2021 aktuell auf einigen einzelnen Inseln gelten, erfahrt ihr hier:

Urlaub im Sommer 2021 trotz Corona: Welche Regeln gelten in anderen Ländern?

In vielen Ländern gelten aktuell wegen hoher Inzidenzwerte strenge Corona-Regeln. Einige Länder sind als Risikogebiete eingestuft worden. Wo ist Urlaub im Sommer 2021 also überhaupt noch möglich? Und welche Bestimmungen gelten an beliebten Urlaubszielen aktuell? Eine Übersicht: