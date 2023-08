Der Langenscheidt-Verlag hat die Kandidaten für das "Jugendwort 2023" veröffentlicht. Bis zum 20. September haben alle die Möglichkeit, auf der Website "www.jugendwort.de" aus den Top Ten ihre Wahl zu treffen.

In der deutschen Jugendsprache gibt es viele interessante Ausdrücke zu entdecken, wie zum Beispiel „YOLO“. Aber welche genaue Bedeutung verbirgt sich hinter diesem Begriff und in welchen Situationen kommt er zum Einsatz?

Was bedeutet der Ausdruck „YOLO“?

Die informelle Abkürzung YOLO ist das Akronym für den englischen Ausdruck "you only live once" („du lebst nur einmal“).Die Grundidee hierbei ist, dass es wichtig ist, das Leben in vollen Zügen zu genießen und gelegentlich auch Risiken einzugehen, da man sonst Potenziale ungenutzt lässt. Oftmals wird dieser Ausdruck in Situationen verwendet, die von Natur aus unvernünftig erscheinen. „YOLO“ ist vom Langenscheidt-Verlag bereits 2012 zum Jugendwort in Deutschland gekürt worden.

So wird „YOLO“ verwendet

Die Bedeutung und Verwendung von „YOLO“ kann man an folgendem Beispiel sehen:

Person 1: „Das ist doch extrem dämlich, so etwas zu machen“

Person 2: „Egal, YOLO“

Diese Jugendwörter sind 2023 nominiert

Im Rennen um das Jugendwort des Jahres 2023 sind wieder zehn Begriffe. Welche das sind, seht ihr hier:

Die Jugendwörter 2022

Auch in der Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2022 waren einige spannende Begriffe dabei: