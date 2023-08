Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das „Jugendwort 2023“ bekannt gegeben – noch bis zum 20. September kann jeder und jede auf der Internetseite „www.jugendwort.de“ zunächst aus den Top Ten wählen.

In der deutschen Jugendsprache finden sich einige faszinierende Ausdrücke. "Kerl*in" zählt zu den Jugendwörtern, die bei vielen Menschen Verwirrung auslösen. Was genau steckt hinter diesem Begriff und in welchen Zusammenhängen wird er verwendet?

Was bedeutet der Ausdruck „Kerl*in“?

„Kerl*in“ ist eine Anrede für einen Freund. Der Begriff wird in der Regel aber nur in der maskulinen Form verwendet. Der Begriff lehnt sich wahrscheinlich an ein Meme an, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: „Es ist Mittwoch, meine Kerle“.

Diese Jugendwörter sind 2023 nominiert

Im Rennen um das Jugendwort des Jahres 2023 sind wieder zehn Begriffe. Welche das sind, seht ihr hier:

Die Jugendwörter 2022

Auch in der Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2022 waren einige spannende Begriffe dabei: