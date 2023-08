Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das „Jugendwort 2023“ bekannt gegeben – noch bis zum 20. September kann jeder und jede auf der Internetseite „www.jugendwort.de“ zunächst aus den Top Ten wählen. Die deutsche Jugendsprache beinhaltet eine Reihe faszinierender Begriffe. "Darf er so" gehört zu den Jugendwörtern, die bei vielen Menschen für Verwirrung sorgen. Welche Bedeutung verbirgt sich hinter diesem Ausdruck und in welchem Kontext wird er verwendet?

Was bedeutet der Ausdruck „darf er so“?

Die Phrase "Darf er so?" ist eine verkürzte Variante von "Darf man/er/sie das überhaupt so machen?", die bewusst provokant abgekürzt wurde. Auch die Varianten "Darf sie so?" oder "Darf man so?" sind oft im Gebrauch und können verwendet werden.

In der Regel drückt der Verfasser mit diesem Ausdruck Distanz zu dem aus, was er gerade kommentiert. Das kann beispielsweise als Kommentar sein auf etwas, das ihm nicht zusagt, oder auf auffälliges Verhalten, das zur Schau gestellt wird.

Beispiele für die Verwendung von „darf er so“

Beispiele für die Verwendung von „darf er so“ findet ihr hier:

Eine Person postet ein pikantes Bild

Ein anderer Nutzer kommentiert darunter: „Darf er so?“

Diese Jugendwörter sind 2023 nominiert

Im Rennen um das Jugendwort des Jahres 2023 sind wieder zehn Begriffe. Welche das sind, seht ihr hier: