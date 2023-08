Das Jugendwort des vergangenen Jahres 2022 hat gerade bei der älteren Generation für Verwirrung gesorgt: „Smash“ . Nun ist es wieder so weit, die Wahl für dieses Jahr steht an. Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das „Jugendwort 2023“ bekannt gegeben. Bis zum 20. September kann jeder und jede auf der Internetseite „ www.jugendwort.de “ zunächst aus denwählen, wie der Stuttgarter Verlag am Mittwoch mitteilte. Für die Auswertung relevant seien jedoch nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren. Aus den drei Favoriten könne dann erneut gewählt werden. Der Gewinner werde am 22. Oktober bekannt gegeben.