Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das „Jugendwort 2023“ bekannt gegeben – noch bis zum 20. September kann jeder und jede auf der Internetseite „www.jugendwort.de“ zunächst aus den Top Ten wählen. In der deutschen Jugendsprache gibt es so einige interessante Begriffe. „auf Lock“ ist eins dieser Jugendwörter, die bei einem Großteil der Gesellschaft für Verwirrung sorgen. Was steckt hinter dem Begriff, in welchen Situationen verwendet man ihn und woher kommt der Ausdruck?