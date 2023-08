Der Langenscheidt-Verlag hat die Kandidaten für das "Jugendwort 2023" veröffentlicht. Bis zum 20. September haben alle die Möglichkeit, auf der Website "www.jugendwort.de" aus den Top Ten ihre Wahl zu treffen.

In der deutschen Jugendsprache gibt es viele interessante Ausdrücke zu entdecken. Ein solches Jugendwort ist "Slay". Aber welche genaue Bedeutung verbirgt sich hinter diesem Begriff und in welchen Situationen kommt er zum Einsatz?

Was bedeutet der Ausdruck „Slay“?

Ursprünglich aus dem Englischen stammend, hat der Ausdruck "Slay" eine Bedeutung, die in der deutschen Übersetzung mit "jemanden erschlagen" gleichzusetzen ist. Im Slang jedoch erhält dieser Begriff eine völlig andere, positive Konnotation. In der Jugendsprache verweist "Slay" vielmehr auf die Erreichung außergewöhnlich positiver Leistungen oder das meisterhafte Erledigen einer Aufgabe. Es bezieht sich ebenso darauf, wenn jemand durch sein Äußeres oder seine Persönlichkeit positiv hervorsticht. Wenn jemand also verkündet "Ich habe heute geslayt", drückt dies aus, dass an diesem Tag beeindruckende Erfolge erzielt wurden und eine überzeugende Präsenz hinterlassen wurde.

So wird „Slay“ verwendet

Die Bedeutung und Verwendung von Slay kann man an folgendem Beispiel sehen:

„Dein Style ist voll slay!“

Diese Jugendwörter sind 2023 nominiert

Im Rennen um das Jugendwort des Jahres 2023 sind wieder zehn Begriffe. Welche das sind, seht ihr hier:

Die Jugendwörter 2022

Auch in der Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2022 waren einige spannende Begriffe dabei: