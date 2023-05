„Joko und Klaas gegen ProSieben“ wieder gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Sie setzten wie gewohnt alles daran, um Live-Sendezeit zu ergattern – dieses Mal mit Erfolg. Somit durften sie am Mittwoch, 03.05.2023, frei über das Programm ihrer 15 Minuten zur Primetime entscheiden. Nach der Niederlage zum Auftakt von Staffel 6 haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der neuen Folge vonwieder gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Sie setzten wie gewohnt alles daran, umzu ergattern – dieses Mal mit Erfolg. Somit durften sie am, frei über das Programm ihrerzur Primetime entscheiden.

15 Minuten heute live genutzt haben, lest ihr hier. In der Vergangenheit haben sie die gewonnene Zeit für die unterschiedlichsten Dinge genutzt – ein Livestream aus ihrem Magen, Unterstützung der Iran Revolution oder sie lösten das Notfallband aus . Was haben sich die beiden dieses Mal ausgedacht? Wie Joko und Klaas ihregenutzt haben, lest ihr hier.

Joko und Klaas 15 Minuten: Sie nehmen Kontakt zu Aliens auf

Bereits zu Beginn der Sendung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Teile der Sendung vor der Ausstrahlung aufgenommen werden mussten. Die Planung dafür übernahm Klaas. Dieser überraschte Joko zunächst mit einem Video über den Weltraum, in welchem die Frage nach intelligentem Leben angesprochen wurde. Klaas erzählte daraufhin, dass bereits seit zahlreichen Jahren regelmäßig Datenträger ins Weltall geschickt werden, um Kontakt mit einem möglichen intelligenten Leben aufzunehmen. Er schickte daraufhin eine neue Version eines Datenträgers ins Weltall. Dafür band er einen Koffer an einen Ballon, der rund 30 Kilometer in den Himmel flog und dadurch die Erdatmosphäre durchbrach. Klaas zeigte Joko die Videoaufnahmen davon erst nachträglich. Aus diesem Grund hatte dieser keine Ahnung, was sich in dem Koffer verbarg. Als Klaas schließlich den Koffer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Weltall befand, durch einige Knöpfe öffnete, kamen Dinge aus Jokos Garderobe zum Vorschein. Von seiner Brille über seinen Personalausweis bis hin zu seinem Hausschlüssel war alles dabei. Klaas‘ Ziel dabei: Die Aliens sollten „den besten Menschen des Planeten“ kennenlernen.

Abschließend spielte sich ein Video in dem Koffer im Weltall ab, das einen nackten Männerkörper zeigte. Joko schritt sofort ein und beteuerte, dass es sich dabei nicht um ihn handelte.

Joko und Klaas live auf Twitter – So reagiert das Netz

Wie finden die Zuschauer die 15 Minuten Live-Sendezeit von Joko und Klaas? Die Twitter-Community teilt unter dem Hashtag #JKvsP7 regelmäßig Tweets dazu.

Joko und Klaas 15 Minuten: Alle Folgen im Überblick

Wenn Joko und Klaas gewinnen, ist nur eins definitiv sicher: dass alles passieren kann. Sie haben ihre Live-Sendezeit bisher komplett unterschiedlich genutzt – von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria über einen Livestream aus ihrem Magen bis hin zu einem Live-Konzert aus der Ukraine. Zuletzt haben sie einfach mal das Notfallband des Senders ausgelöst.

