Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben es wieder geschafft! Am Dienstag sicherte sich das Modertoren-Duo bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erneut 15 Minuten Sendezeit. Somit werden die beiden auch an diesem Mittwoch, 23.09.2020, von 20:15 bis 20:30 Uhr live senden.

Bis zum Siegesjubel mussten Joko und Klaas allerdings lange bangen und so einiges aushalten. Denn ihr Arbeitgeber hatte sich wieder fiese - und teilweise fast schon gesundheitsschädliche - Spiele überlegt.

Joko im Eis-Wasser, Klaas holt den Sieg

Bei der Badewannen-Eis-Challenge kam es sogar zum Spielabbruch. Joko und ein langjähriger, vorher hypnotisierter Kollege mussten sich nur in T-Shirt und Boxershorts bekleidet in eine Wanne voller Eis legen. Nach vier Minuten brach Moderator Steven Gätjen das Spiel ab: „Das ist jetzt an der Grenze, die aus ärztlicher Sicht nicht mehr gesund ist.“

Erst im Finale gelang es dem Duo, den Gesamtsieg fix zu machen - und das mit einem unglaublichen Wurf: Klaas traf im alles entscheidenden Moment aus 14 Metern in den Basketballkorb.

Joko und Klaas 15 Minuten - Was kommt nach Moria?

Was Joko und Klaas wohl heute für ihre Live-Sendezeit geplant haben? Bisher hat das Duo seine Siege auf unterschiedlichste Weise genutzt. Sie haben Geld verschenkt, Verschwörungstheoretiker auf den Arm genommen, live RTL geschaut oder, wie zuletzt, auf die aktuellen Missstände im Flüchtlingslager Moria aufmerksam gemacht.

Was sich die beiden dieses Mal überlegt haben, zeigt sich um 20:15 Uhr auf ProSieben.