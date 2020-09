50.000 Euro sind viel Geld - auch für die Promi-Paare im „Sommerhaus der Stars“. Doch wie weit geht man für den Sieg? Diese Frage stellt sich in Folge 4 der RTL-Show. Denn in einem Spiel eskaliert die Situation und Kandidat Tim Sandt wird k.o. geschlagen.

Was hat Diana Herold damit zu tun und wie geht es dem Freund von Annemarie Eilfeld heute? Das erfahrt ihr hier.

„Sommerhaus der Stars“: Michael Tomaschautzki schlägt Tim Sandt k.o.

Im Spiel „Tierisch blind“ geht es für die Paare um Nominierungsschutz. Die Männer der Show müssen in Tierkostümen blind einen Hindernisparcours durchlaufen. Ihre Frauen stehen am Rand und geben ihnen per Knopf im Ohr Anweisungen. Was nach einem unterhaltsamen Spiel klingt, wird für Tim Sandt zum Verhängnis: Nach einem Schlag von Michael Tomaschautzki auf seinen Kopf bleibt der Freund von Annemarie Eilfeld bewusstlos am Boden liegen.

Beim Spiel „Tierisch blind“ wird Tim Sandt bewusstlos geschlagen.

© Foto: TVNOW

Es sind dramatische Szenen. Während Annemarie brüllt: „Sieh zu, dass dein Mann da wegkommt“, gibt Diana diesem die Anweisung „Hau drauf“. Das macht Michael dann auch und zieht Tim blind den Knüppel über den Kopf. Der knallt zu Boden und bleibt liegen. Die Kandidaten sind fassungslos. „Er hat ihm richtig auf den Kopf geschlagen. Ich hoffe er ist nicht tot“, schluchzt Denise Kappés. Annemarie bricht in Tränen aus: „Ich habe fünf Mal geschrien, dass er aufpassen soll!“ Die Schuldige ist schnell gefunden: Diana, die in den Augen der anderen Paare für einen Sieg über Leichen geht.

Als Tim ins Krankenhaus gefahren wird, eskaliert die Situation im „Sommerhaus“. Diana versucht sich unter Tränen bei Annemarie zu entschuldigen, doch dann lässt sie den Satz „Wir mussten gewinnen“ fallen. Zu viel für Annemarie: „Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, aber ich überweise sie euch. Aber lasst bitte meinen Mann am Leben!“ Die anderen Kandidaten stehen nahezu geschlossen auf ihrer Seite, wollen mit Diana nichts mehr zu tun haben. Wie wird es für das Paar jetzt weitergehen?

„Sommerhaus der Stars“: So geht es Tim Sandt heute

Reanimation gewesen. Der 29-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und kämpft auch Wochen nach dem Dreh mit den Folgen. „Ich bin immer noch in physiotherapeuthischer Behandlung und leide unter vielen Kopfschmerzen.“ Tim kehrt nach einigen Stunden zurück ins „Sommerhaus“, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Wie ernst der Vorfall wirklich war, erzählt Tim später im RTL-Interview . „Laut Krankenhausbericht war ich wirklich fünf Minuten bewusstlos.“ Daher sei auch die Rede vongewesen. Der 29-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und kämpft auch Wochen nach dem Dreh mit den Folgen. „Ich bin immer noch in physiotherapeuthischer Behandlung und leide unter vielen Kopfschmerzen.“

Was Diana Herold zum „Sommerhaus“-Vorfall sagt

Für Diana und ihren Mann war das alles ein schrecklicher Unfall. „Ich hatte einen totalen Tunnelblick“, versucht die 46-Jährige die Situation im Nachhinein zu erklären. „Es war ein Geschrei um mich herum, ich habe das ausgeblendet.“ Erst als Annemarie sie am Arm gepackt habe, habe sie realisiert, was gerade passiert. „Das tut mir leid“, erklärt sie mit Tränen in den Augen.

Eilfeld sieht darin nur eine Ausrede: „Es gibt ein einziges Wort, das alles verhindert hätte. Wenn Diana zu ihrem Mann gesagt hätte: ‚Stopp!’.“ Sie kann das Ganze immer noch nicht fassen: „Was manche für 50.000 Euro machen, das grenzt ja schon fast an Körperverletzung.“

Die ganze Folge 4 läuft am Mittwoch, 23. September, um 20:15 Uhr auf RTL. Auf TV Now ist sie bereits vorab zu sehen - allerdings nur für Premium-Mitglieder.