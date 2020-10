Sechs Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 sind schon vorbei, fünf kommen noch. Und man darf gewiss davon ausgehen, dass es auch in den übrigen Shows weiterhin äußerst turbulent zugehen wird. Von Spuck-Eklat in Folge 1 über einen Notarzt-Einsatz in Folge 4 bis hin zum Mobbing war bisher schon ziemlich alles dabei. Vier Paare sind schon raus, eines davon durfte wegen eines freiwilligen Ausstiegs wiederkommen. Aktuell kämpfen somit noch sieben Promi-Paare um den Sieg und die 50.000 Preisgeld.

Wann läuft die Show auf RTL und TVNow? Wo kann man ganze Folgen als Wiederholung nachschauen? Und wer ist raus? Wir haben euch alle Infos zur Show.

Sendetermine und Sendezeit: Folge 7 am Sonntag

Die elf Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 laufen in diesem Jahr immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1: Mittwoch, 09.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 16.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 20.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 23.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 27.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 30.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 7: Sonntag, 04.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 8: Sonntag, 11.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 9: Sonntag, 18.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 25.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 11: Sonntag, 01.11.2020 um 20:15 Uhr (Finale und "Das große Wiedersehen")

Die Wiederholungen der Folgen laufen in der Regel nachts zwischen 0:30 Uhr und 1:35 Uhr.

TVNow und Stream: „Das Sommerhaus der Stars“ online schauen

Livestream verfolgen. Auf Wer keinen Fernseher hat, kann die Show imverfolgen. Auf TV Now sind die Folgen sogar je drei Tage vorab verfügbar.

Dort könnt ihr euch auch die ersten vier Staffeln ansehen, wofür ihr allerdings einen Premium-Account benötigt.

„Sommerhaus der Stars“ 2020 Kandidaten: Das sind die Paare

RTL hatte zunächst acht Promipaare verkündet, die in diesem Jahr die Herausforderung wagen. Dann wurden zwei Nachrücker-Paare bekanntgegeben.

Das sind alle Kandidaten:

Annemarie Eilfeld (29) und Tim Sandt (29)

Caroline (40) und Andreas Robens (53)

Lisha (33) und Lou (31)

Martin Bolze (62) und Michaela Scherer (53)

Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

Eva Benetatou (28) und Chris

Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki (48) – raus in Folge 4, zurück in Folge 6

Iris Klein (53) und Peter - raus in Folge 6

Denise Kappés (29) und Henning Merten (32) – raus in Folge 5

Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir (41) – raus in Folge 2

Wer sind die Kandidaten und wo haben sich die Paare kennengelernt? Das erfahrt ihr hier:

Die „Sommerhaus“-Kandidaten auf Instagram

Instagram folgen. Dort geben sie reichlich Einblicke in ihr Leben. Wer mehr über die Promi-Paare erfahren will, kann ihnen auffolgen. Dort geben sie reichlich Einblicke in ihr Leben. Wir haben euch die Instagram-Profile auf einen Blick zusammengefasst

„Sommerhaus der Stars“ Gage: Was kassieren die Promis?

Es dürfte klar sein, dass die Promis an dem RTL-Format nicht nur aus reiner Freude oder PR-Gründen teilnehmen - natürlich geht es auch (oder vor allem) ums Geld. Die „Bild“-Zeitung will die geheimen Gagen der Paare kennen.

Demnach sind schon vor dem Start Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer die großen Gewinner: Sie sollen 100.000 Euro für ihre Teilnahme bekommen haben. Angeblich sind das 20.000 Euro weniger als der Wendler und Laura im vorigen Jahr kassierten. Auf Platz 2 der Gagen-Gewinner liegen Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay mit 70.000 Euro, gefolgt von Annemarie Eilfeld und Tim Sandt mit 60.000 Euro. Bei allen anderne Paaren sollen die Gagen zwischen 25.000 und 35.000 Euro liegen.

Drehort Bocholt - Wo „Das Sommerhaus der Stars“ gedreht wurde

Das neue Sommerhaus liegt in Bocholt in Nordrhein-Westfalen nahe der hollländischen Grenze. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle Teilnehmer vorab auf Covid-19 getestet. Nach einer 14-tägigen Quarantänephase sind alle acht Promipaare eingezogen.

Im neuen Domizil wird wie sonst auch in Portugal jedes Detail des Beziehungsleben aller acht Paare offengelegt. Für maximal 27 Tage müssen die Kandidaten mit den speziellen Gegebenheiten und den anderen Stars klarkommen.

Das ist das „Sommerhaus“ 2020

Luxusvilla? Fehlanzeige! Das „Sommerhaus“ in Bocholt ist in diesem Jahr so ziemlich genau das Gegenteil. Äußerlich noch unauffällig, graust es den Kandidaten beim Betreten. Das rustikale Ambiente ist gelinde gesagt nicht jedermanns Geschmack. Der Putz des Hauses bröckelt, der Pool ist klein und Einzelzimmer für die Paare gibt es auch nicht.

Wer kümmert sich um den Abwasch? Wer hinterlässt das Badezimmer unter aller Sau? Und können sich die Promis auf einen Putzplan einigen? Auf engstem Raum liefern zahlreiche Kleinigkeiten großes Potential für Stress - die Frage ist nur, wie lange es dauert, bis die Fetzen fliegen.

Luxus sieht anders aus: Willkommen im „Sommerhaus der Stars“ 2020.

Wenn ihr sehen wollt, wie „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 aussieht, klickt euch einfach oben durch die Bildergalerie.