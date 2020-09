Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf legen sich auch an diesem Dienstag wieder mit ihrem Arbeitgeber ProSieben an: Um 20:15 Uhr geht „Joko und Klaas gegen ProSieben“ weiter. Mit Kopf und Körpereinsatz muss sich das Moderatoren-Duo den Aufgaben des Senders stellen, um erneut 15 Minuten Live-Sendezeit zu gewinnen. Nachdem sie in der ersten Folge der Herbst-Ausgaben verloren hatten, gewannen sie in Folge 2 - und nutzten ihren Sieg für ein aktuelles und sehr ernstes Thema.

Wann die Folgen ausgestrahlt werden, welche Stars als Gegner dabei sind und was Joko und Klaas mit ihren bisher gewonnenen 15 Minuten gemacht haben, erfahrt ihr hier.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Die neue Staffel „Joko und Klaas gegen ProSieben“ startet am 8. September auf ProSieben um 20:15 Uhr. Das sind die Sendetermine der fünf neuen Folgen auf einen Blick:

Dienstag, 08.09.2020, 20:15 Uhr auf ProSieben

Dienstag, 15.09.2020, 20:15 Uhr auf ProSieben

Dienstag, 22.09.2020, 20:15 Uhr auf ProSieben

Dienstag, 29.09.2020, 20:15 Uhr auf ProSieben

Dienstag, 06.10.2020, 20:15 Uhr auf ProSieben

„Joko und Klaas Live“ läuft nach einem Sieg immer direkt am Mittwoch nach der Sendung von 20:15-20:30 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

Wiederholung auf Joyn: „Joko und Klaas“ online schauen

Die Show gibt es auf der Homepage und auf der Streamingplattform Joyn. Hier könnt ihr euch die ganze Folge als Wiederholung nochmal ansehen.

JKvsP7 – So funktioniert die Show

Joko und Klaas messen sich mit ihrem Arbeitgeber ProSieben. Wenn sie gewinnen, erhalten sie am nächsten Tag 15 Minuten Live-Sendezeit zur Prime-Time, die sie frei gestalten können. Für jede neue Runde sucht sich ProSieben harte Gegner als Unterstützung aus – bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ sind in dieser Staffel diese Promis als Gegner dabei:

Matthias Schweighöfer

Elyas M’Barek

Elton

Ruth Moschner

Katrin Bauerfeind

Rea Garvey

Nico Santos

Samu Haber

Stefanie Kloß

Yvonne Catterfeld

Alice Merton

Smudo

Michi Beck

Thore Schölermann

Annemarie und Wayne Carpendale

Wincent Weiss

Johannes Oerding

René Adler

Stefanie Giesinger

Janin Ullmann

Kostja Ullmann

Franziska Weisz

Edin Hasanović

Jasna Fritzi Bauer

Jeannine Michaelsen

Simon Gosejohann

Olivia Jones

Axel Stein

Paul Janke

Viviane Geppert

Riccardo Simonetti

Rebecca Mir

Palina Rojinski

Mentalist Timon Krause,

„Galileo“-Reporterin Claire Oelkers

Evil Jared Hasselhoff

Micky Beisenherz

Patrick Owomoyela

Was passiert, wenn Joko und Klaas gegen ProSieben und dessen Mitsreiter verlieren? Dann bekommen die beiden eine Aufgabe gestellt, die sie bedingungslos zu erfüllen haben. So mussten sie etwa schon als Strafe das hauseigene Boulevardmagazin „taff“ moderieren, eine Hymne auf den Sender schreiben oder eine Woche lang Trailer für die Werbung sprechen.

Youtube Joko und Klaas 15 Minuten live - A Short Story of Moria

Joko und Klaas 15 Minuten live: Die bisherigen Folgen

Bisher steht es 8 zu 7 für Joko und Klaas: Sie nutzen ihre 15 Minuten live für unterschiedliche Themen – ob lustig oder gesellschaftskritisch: ein erschütternder Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria, eine Corona-Call-In-Show, in der Verschwörungtheoretiker veräppelt werden, bis hin zu einer Ausstellung über sexuelle Belästigung bei Frauen mit dem Titel „Männerwelten“. Eine Folge ließen sie aufgrund des Anschlags auf Halle ausfallen.

Das haben Joko und Klaas in den bisherigen Folgen von „Joko und Klaas live“ gemacht:

Folge 3: Diese Show fiel aus

Folge 5: Joko und Klaas kommentieren und übertragen das RTL-Corona-Spezial zu Lockerungen live auf ProSieben