Am Dienstag lief die vorerst letzte Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Die Moderatoren haben wieder 15 Minuten Live gewonnen – und die Vorfreude auf das TV-Event ist groß. Einige Stunden vor der Show twitterten Joko und Klaas ein geheimnisvolles Logo: die Profile der beiden Entertainer in edlem Gold, darunter der Slogan „JK doing things since2009“ (“JK machen Sachen seit 2009“). Der Tweet dazu lautet: „Geld investieren ergibt wieder Sinn.“ Fans und der Sender ProSieben geben sich ratlos – was soll das denn bedeuten?

Vielleicht eine Kombination der beiden letzten 15 Minuten Live? In einer Folge verschenkten Joko und Klaas Geld an Fremde, in der anderen ließen sie Initiatoren von Wohltätigkeitsprojekten zu Wort kommen.

Wir sind gespannt und freuen uns schon auf 20:15 Uhr, dann läuft die Viertelstunde mit Joko und Klaas. Die anschließende Sendung „9-1-1 Notruf L.A“ beginnt aus diesem Grund erst um 20:30 Uhr.