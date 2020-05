Ein hart erkämpfter Sieg: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstag erneut bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gewonnen. Die Aufgaben in der Show waren teilweise grenzwertig - Salzsäure und Streckbank erinnerten einige Zuschauer doch sehr an Folter-Methoden... Wird sich das Duo in den 15 Minuten live am Mittwochabend dafür bei seinem Arbeitgeber rächen? Was die beiden mit der gewonnenen Sendezeit anstellen, erfahrt ihr ab 20:15 Uhr hier.

„Männerwelten“. Nach ihrem letzten Sieg nutzten Joko und Klaas ihre 15 Minuten live für ein wichtiges Thema. Wie sie ein deutliches Statement gegen sexuelle Gewalt und Belästigung setzten, seht ihr im Video zu