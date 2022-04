Ein Sieg zum Staffel-Auftakt für das Moderatoren-Duo: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben in der ersten neuen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Wie gewohnt setzten sie alles daran, um Live-Sendezeit zu ergattern – mit Erfolg. Somit dürfen sie am Mittwoch, 20.04.2022, frei über das Programm ihrer 15 Minuten zur Primetime entscheiden.

In der Vergangenheit haben sie die gewonnene Zeit für die unterschiedlichsten Dinge genutzt – Livestream aus ihrem Magen, Corona-Appell, oder Pflege-Doku. Was haben sich die beiden dieses Mal ausgedacht? Wie Joko und Klaas ihre 15 Minuten heute live nutzen, lest ihr hier.

Joko und Klaas 15 Minuten: Was machen sie heute?

Bereits am Nachmittag gab es von Joko und Klaas auf Twitter eine kurze Ankündigung zu ihrer Sendezeit: „Wir wissen genau, was wir machen wollen und wir freuen uns drauf. Heute Abend wird’s spektakulär“, sagte Klaas. Was das Moderatoren-Duo sich an diesem Mittwoch überlegt hat, erfahrt ihr gleich hier – wir halten euch auf dem Laufenden!

Joko und Klaas 15 Minuten: Folgen und Themen im Überblick

Wenn Joko und Klaas gewinnen, kann man sich nur einer Sache sicher sein: Dass alles passieren kann. Sie haben ihre Live-Sendezeit bisher komplett unterschiedlich genutzt – von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria über einen RTL-Livestream bis hin zu einer siebenstündigen Doku über Pflegekräfte. Zuletzt zeigten sie 15 Minuten, in denen unter anderem Olaf Scholz für die Corona-Impfung plädierte.

Alle Folgen von „Joko und Klaas 15 Minuten“ im Überblick: