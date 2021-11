„Joko und Klaas gegen ProSieben“ ist wieder zurück im TV. Zum Auftakt der neuen Staffel hatte sich das Moderatoren-Duo kräftig ins Zeug gelegt, um einem Gesangsauftritt als Strafe zu entkommen – mit Erfolg. 15 Minuten Live-Sendezeit. Somit bestimmten sie am heutigen Mittwoch, 24.11.2021, das ProSieben-Programm von 20:15 bis 20:30 Uhr. ist wieder zurück im TV. Zum Auftakt der neuen Staffel hatte sich das Moderatoren-Duo kräftig ins Zeug gelegt, um einem Gesangsauftritt als Strafe zu entkommen – mit Erfolg. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewannen direkt in der ersten Folge wieder. Somit bestimmten sie am heutigen, das ProSieben-Programm von

Zuletzt hatte Joko seinem Kollegen nach einem Sieg eine Statue geschenkt. Was haben sich die beiden dieses Mal ausgedacht? Wie Joko und Klaas ihre 15 Minuten heute live genutzt haben, erfahrt ihr hier.

Joko und Klaas 15 Minuten: So nutzten sie ihre Sendezeit

Aus 15 Minuten live für Joko und Klaas wurde „15 Minuten live AUS Joko und Klaas“. Das konnte man wörtlich nehmen, denn die beiden schluckten Mini-Kameras, und sendeten damit Bilder aus ihrem Bauch. „Was sie heute sehen werden in den 15 Minuten live auf ProSieben haben sie so noch niemals im Fernsehen gesehen. Vermutlich aus gutem Grund“, kündigte Klaas schon am Nachmittag in einer Videobotschaft an. Der strahlend weiße Raum, in dem Joko und Klaas mit ihren hellbeigen Anzügen im Miami-Vice-Look standen, ließ zu Beginn nicht ahnen, was beide vorhaben. Sie wollten „die Zukunft der Unterhaltung“ anbieten. „Einen Quantensprung machen in die Zukunft des Fernsehens“, so Klaas. Doch hinter ihrer Aktion steckte letztendlich eine klare Botschaft: „Geht zur Vorsorge.“

Joko und Klaas schlucken eine Kamera und kommentieren die Bilder

Wie kam es dazu? Klaas hat eine sehr kleine Kamera auf seiner Hand. „Es sieht aus wie eine Pille“, sagt Klaas und fragt Joko dann, was man mit Pillen macht. Man kann sich denken, was als nächstes passiert. Nachdem Klaas die Kamera im Miniaturformat mit etwas Wasser auf die Reise in seinen Magen schickt, tut es ihm Joko gleich. Man sieht daraufhin Bilder aus den Speiseröhren der beiden im Großformat. Der Bildschirm ist kurzzeitig nur damit gefüllt, die beiden kommentieren im Hintergrund. „Das ist ja irre – wie Rafting“, findet Joko. Und ist der Meinung, das das Innere seines Magens aussieht wie die runzelige Haut eines Hundewelpen. Beide haben offenbar extra sechs Stunden zuvor nichts gegessen. „Guck mal, das sieht aus wie ein Gebirgsbach“ sagt Joko. „Bei mir sieht es aus wie Gebirgsbach“ kommentiert Klaas die aufsteigenden Blasen in seinem Inneren.

Joko und Klaas liefern sich kleine Duelle mit Kamera im Bauch

Doch was wäre Joko und Klaas ohne ein Duell? Die beiden wollen den Zuschauern schließlich TV-Unterhaltung der Zukunft liefern und machen aus ihrer Live-Aufnahme im Inneren einen Wettbewerb. Joko schluckt Knabberfisch-Gebäck in einem Stück, Klaas schluckt Buchstaben, die das Wort „Hilfe“ bilden – Joko muss das Wort erraten: „Wir machen eine Quizshow aus dem Magen“.

Klaas möchte mit Joko ein Gewinnspiel machen, wfür er zwei Würfel mitgebracht hat. „Der wird nicht verdaut werden, machen wir uns nix vor“, sagt Joko da nur. Wer „würfelt“ die höhere Zahl? Im Kopfstand und mit gegenseitigem Schütteln geht es los. Man kann wohl von einem Unentschieden sprechen. Beim Verschlucken eines Legosteins gewinnt jedoch eindeutig Joko.

Diese ernste Botschaft steckt hinter der Aktion von Joko und Klaas

„Wir sind mit den 15 Minuten #JKLive zwar irgendwo falsch abgebogen, aber die message ist klar: Geht zur Vorsorge!“, schreiben Joko und Klaas kurz nachdem ihre Sendezeit auf ProSieben vorbei ist.

Joko und Klaas live auf Twitter – So reagiert das Netz

Wie fanden die Zuschauer die 15 Minuten Live-Sendezeit von Joko und Klaas? Die Twitter-Community hat unter dem Hashtag #JKvsP7 einige Tweets dazu geteilt.

Joko und Klaas 15 Minuten: Folgen und Themen im Überblick

Wenn Joko und Klaas gewinnen, kann man sich nur einer Sache sicher sein: Dass alles passieren kann. Sie haben ihre bisher komplett unterschiedlich genutzt. Ernst, lustig, gesellschaftskritisch – von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria über einen RTL-Livestream bis hin zu einer siebenstündigen Doku über Pflegekräfte.

Youtube Joko und Klaas 15 Minuten zur Pflege: „Nicht selbstverständlich“

Alle Folgen von „Joko und Klaas 15 Minuten“ im Überblick: